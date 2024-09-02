В Петербурге покажут фильм о жителях города

В Северной столице в киноцентре "Родина" 4 сентября состоится премьера документального фильма "Петербург! Жизнь в городе…". Картина расскажет о горожанах, чья деятельность неразрывно связана с Санкт-Петербургом и его историей.

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В создании фильма участвовали молодые авторы из России, Аргентины, Армении, Беларуси, Египта, Испании, Италии, Китая, Мексики, Польши, Сербии, Туниса, Турции и Франции. Съемками руководил журналист и режиссер Ашот Джазоян.

Документальный фильм состоит из 30 короткометражных киноновелл, посвященных деятельности петербуржцев разных поколений, национальностей, профессий и увлечений. Картина показывает жизнь балерины, дизайнера модного дома, капитана теплохода, канонира Петропавловской крепости, протоиерея, раввина, инженера, фотографа, исполнителя рэгги и других интересных людей. Персонажами стали также юные воспитанники "Эрмитажного детского сада" и даже глава музея мировой культуры Михаил Пиотровский.

"Петербург! Жизнь в городе…" начинается с утреннего следования по Невскому проспекту троллейбуса №1. Параллельно отправляется в путь по городу экскурсионный автобус, в котором разместились зарубежные участники проекта. Через два этих маршрута зрители и познакомится со знаменитыми достопримечательностями Северной столицы и героями фильма, жителями Петербурга. Фильм длится 1 час 17 минут.