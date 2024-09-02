Появились первые кадры ремейка комедии «Бриллиантовая рука»

Телеканал ТНТ начал съёмки комедии «Небриллиантовая рука» — ремейка знаменитого фильма Леонида Гайдая с Юрием Никулиным. Премьера ленты состоится уже 31 декабря в традиционный праздничный период.

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Действие фильма развернётся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь герою контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а с куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом».

Режиссёрами ремейка «Бриллиантовой руки» выступят Миша Семичев и Роман Ким, ранее вместе работавшие над картинами «Иван Васильевич меняет всё» и «СамоИрония судьбы». Авторы обещают множество отсылок к популярным фильмам, сериалам, мемам и другим всевозможным явлениям поп-культуры. Главные роли сыграют Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин.