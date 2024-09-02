Сильвестр Сталлоне поделился деталями приквела «Рокки»

Американский актёр, продюсер и режиссёр Сильвестр Сталлоне рассказал о процессе производства приквела «Рокки» — знаменитого боевика, принёсшего ему известность в 1976 году. Работу над сценарием предыстории культовой франшизы Сталлоне начал зимой, и с тех пор он написал лишь несколько страниц из-за занятости в других проектах.

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Актёр заявил, что всё ещё с трепетом относится к этой франшизе, хотя с выхода первой части прошло уже почти 50 лет. Сталлоне сравнил будущую ленту со знаменитым мультфильмом «Леди и бродяга» 1955 года из-за разности характеров молодых Эдриан и Рокки.

Приквел «Рокки» очень близок моему сердцу. Я уже написал пару страниц сценария. Увидеть Эдриан в 15 лет, Рокки в 17, когда он ещё был плохим парнем… Это как «Леди и бродяга», но про настоящих людей. Это будет прекрасно.

У приквела «Рокки» пока нет даже примерной даты выхода. Судя по всему, лента выйдет уже после премьеры «Крида 3», продолжения франшизы, в котором Сталлоне уже не появится.