Сын Никулина предсказал провал ремейку «Бриллиантовой руки»

Гендиректор и худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, сын народного артиста СССР Юрия Никулина Максим Никулин заявил, что плохо относится к съемкам новогоднего фильма «Небриллиантовая рука». В разговоре с NEWS.ru он признался, что еще не видел хороших подобных картин.

© Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Плохо. Ничего из того, что я видел, не было хорошо. Кто-то хорошо сказал: нельзя ни в коем случае искать успех там, где ты уже нашел его, — сказал Никулин.

Ранее телеканал ТНТ сообщил, что начал съемки музыкального телефильма «Небриллиантовая рука», в основу которого ляжет картина Гайдая. Действие ленты развернется в вымышленном советском времени в наши дни. Режиссерами фильма выступают Роман Ким и Миша Семичев.

Советская актриса Елена Папанова, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова, ранее выразила надежду, что ремейк «Бриллиантовой руки» будет не хуже оригинальной версии. По ее словам, это говорит о том, что кинолента Гайдая до сих пор популярна. Она пожелала режиссерам, чтобы вторая версия была не хуже первой.

Актер Станислав Садальский ранее заявил, что не нужно переснимать советские фильмы, потому что глупо возвращаться к сюжетам того времени. По его словам, сейчас в России есть много талантливых молодых писателей.