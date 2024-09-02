Фильм Корбета «Бруталист» стал претендентом на золото Венеции

Одним из главных событий 81-го Венецианского кинофестиваля стал фильм режиссера Брэди Корбета "Бруталист" - повесть о пережившем Холокост венгерском архитекторе Ласло Тоте, который пытается заново построить жизнь в Америке и бедствует, пока промышленник Ван Бюрен не заключит с ним контракт, чтобы построить "здание будущего".

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Тота играет Эдриан Броуди, его жену Эржебет - Фелисити Джонс, бизнесмена Ван Бюрена - Гай Пирс. Как рассказал на пресс-конференции Броуди, сюжет картины ему лично близок: его мать, фотограф Сильвия Плачи, бежала после событий 1956 года в США, где тоже пыталась все начать с нуля.

Обозреватели считают "Бруталиста" одним из главных претендентов на призы. Режиссер развивает действие на протяжении нескольких десятилетий так, словно это байопик о реальном человеке. Первая половина фильма - история успеха Тота на родине, где он был известной личностью и слыл новатором, отсюда и надежды, которые на него возложил американский воротила.

Вторая половина - условно говоря, "драма строительства".

"Это для героев фильма не просто здание, - пишут в фестивальной прессе. - Это крестовый поход, полный красоты и опасности… "Бруталист" - история гения, у которого появился шанс вкусить "американскую мечту", но вместо триумфа его ждет унижение. Чисто американская история об иммиграции и амбициях, и о том, что значит быть художником и евреем в мире, до сих пор относящемся к этому с повышенной нервозностью".

Для исполнителя главной роли Эдриана Броуди роль Ласло Тота стала одной из лучших в его фильмографии, актера прочат в лауреаты Кубка Вольпи в Венеции и не сомневаются, что он будет номинирован на премию "Оскар".

Фильм был показан в Венеции на 70-мм пленке и идет 215 минут с 15-минутным антрактом, у него пока нет дистрибьюторов в США: и метраж велик, и тема далека от развлекательной. Корбет, отдавший работе над картиной семь лет, прочувствованно благодарил Венецию за поддержку.