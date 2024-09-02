Times: Джеймс Бонд пока не вернется на экраны

Киносудьба агента британской разведки Джеймса Бонда по мотивам романов Яна Флеминга до сих пор - через три года после выхода на экраны 25-й ленты "Не время умирать" - не определена. Как сообщает газета The Times, нет ни сценария, ни режиссера, ни актера, который мог бы стать преемником Дэниела Крейга, покинувшего бондиану.

Даже если в ближайшее время будет объявлено о новом творческом коллективе, на выпуск фильма "уйдет еще года два", отмечает издание. Хотя некоторые полагают, что задержка носит творческий характер (проблема перезагрузки сериала после того, как его главный герой погиб), эксперты, осведомленные о ситуации, заявили газете, что "причина скорее всего связана с финансовой сферой".

По словам юриста в сфере развлечений Аджая Чоудхури, бывшего президента Международного фан-клуба Джеймса Бонда, подобный перерыв обусловлен не бездействием, а изменением бизнес-модели. Корпорация Amazon купила в 2021 году за $8,5 млрд студию MGM, владеющую правами на ленты об агенте 007.

Это положило конец финансовым потрясениям для создателей бондианы - Барбары Брокколи и Майкла Уилсона, снимающих фильмы на британской кинокомпании EON Productions, выпустившей большинство фильмов бондианы. Теперь они могут планировать следующие три или четыре фильма одновременно, а не идти от одного к другому.

Первый фильм о похождениях Бонда под названием "Доктор Ноу" вышел на экраны в 1962 году. В настоящее время снято 25 кинолент про суперагента британской разведки MI-6. Помимо Дэниела Крэйга, который исполнял роль Бонда последние 15 лет, агентами 007 в разные годы побывали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан. Последняя серия бондианы "Не время умирать" режиссера Кэри Фукунаги заработала в мировом прокате более $774 млн.