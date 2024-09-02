«Лучше не сделают»: внук Никулина о пародии на фильм «Бриллиантовая рука»

Новогодний фильм «Небриллиантовая рука», в основу которого ляжет культовая картина режиссера Леонида Гайдая, не будет лучше оригинальной версии, выразил мнение в беседе с NEWS.ru внук народного артиста СССР Юрия Никулина Максим. По его словам, он не знает подробностей съемок ремейка, в том числе актерский состав.

Я никак к этому не отношусь. Наверное, плохо. Боюсь, что лучше не сделают. Я и актеров не знаю, кто там будет, — высказался Никулин.

Ранее худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин, который является сыном народного артиста СССР, заявил, что плохо относится к съемкам «Небриллиантовой руки». Он признался, что еще не видел хороших подобных картин.

Руководитель департамента креативных индустрий и цифрового развития Минкультуры Азербайджана Рашад Азизов ранее заявил, что страна рассматривает возможность совместно с Россией снимать ремейки старых фильмов, популярных среди русскоязычного населения республики. По его словам, в планах также создание новинок, которые объединят аудитории обоих государств. Он подчеркнул, что среди местных зрителей популярность обрел анимационный контент из России.