Режиссер рассказал, каким будет сериал «Хирург» с Сергеем Гилевым

В России снимается триллер о мире подпольной трансплантологии "Хирург" (ранее известный под названием "Хищники"). Режиссер - Илья Ермолов.

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В первой представленной сцене из сериала зрители увидят, что подталкивает простых людей по собственной воле связаться с опасным миром "черной" трансплантологии. Для одних это способ спасти близких, для других - заработать деньги и обрести лучшую жизнь, а для одной из героинь сериала, Айжан, - закрыть огромные долги сбежавшего мужа.

Согласно синопсису, сюжет разворачивается вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Герои оказываются втянуты в криминальный мир: одни по своей воле, другие - нет. Успешный хирург, идущий на компромиссы с совестью ради финансирования амбициозных научных исследований. Простая аспирантка, случайно оказавшаяся рядом с ним и пытающаяся спасти любимого. Безбашенная журналистка, которой нечего терять после смертельного диагноза. Эти и другие герои оказываются заложниками обстоятельств, в которых невозможно остаться человеком и остается лишь выбрать, кем быть - хищником или жертвой.

В сериале снялись Сергей Гилев, Марина Ворожищева, Вильма Кутавичюте, Евгений Санников, Анна Завтур, Ростислав Бершауэр, Федор Федотов, Софья Аржаных, Маша Мацель и другие.