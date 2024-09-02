Известный кинокритик разнес ремейк «Бриллиантовой руки»

Фильм «Небриллиантовая рука», в основу которого ляжет советская картина режиссера Леонида Гайдая, не выйдет в кинотеатрах, и это хорошо, заявил в беседе с NEWS.ru кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров. По его словам, это телевизионная лента, которая будет показана один или максимум два раза. Он также назвал «собачьим бредом» попытки сравнить юмориста Тимура Батрутдинова и актера Максима Лагашкина с народными артистами СССР Юрием Никулиным и Анатолием Папановым, которые снимались в оригинальной версии.

Это не кино, а телевизионный фильм, который будет показан один или максимум два раза. Конечно, глупо сравнивать Батрутдинова с Никулиным или Лагашкина с Папановым. Это бред собачий. Но как одноразовая жвачка с девизом «People схавает» почему бы и нет. «Небриллиантовая рука», к счастью, не выйдет в кинотеатрах, — высказался Шнейдеров.

По его мнению, снимающие ремейки советских фильмов сценаристы либо не могут придумать ничего нового, либо не хотят этого делать. Он отметил, что в России сняли много подобных картин, в частности «Кавказскую пленницу — 2», которая, по его словам, была одним из худших ремейков.

Во-первых, это безопасно, не будет проблем с цензурой, прокатом. Не нужно с самого начала продумывать сюжет. После второго бокала на Новый год люди точно посмеются над старыми шутками на новый лад. У нас уже была чудовищная «Кавказская пленница — 2», на мой взгляд, это был один из худших ремейков, — заявил Шнейдеров.

Ранее худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин, который является сыном народного артиста СССР, заявил, плохо относится к съемкам «Небриллиантовой руки». По его словам, он еще не видел хороших подобных картин.