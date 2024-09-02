Тизер сериала со звездой "Слова пацана" вышел в оригинальном онлайн-формате

В Сети опубликованы тизер и постер фантастического детектива "Подростки в космосе".

Производством проекта занимались Prospect Production при поддержке Института развития интернета и "НМГ Студии". Режиссером сериала выступил Митрий Семенов-Алейников.

Сюжет разворачивается в 2054 году. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки - единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы.

Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж могут попасть только шестеро. Кирилл - парень из неблагополучного района: если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня - дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Подросткам предстоит объединить усилия и выяснить, что случилось в прошлом, чтобы вернуть будущее себе и всей планете.

В ролях: Денис Косиков, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), Софья Аржаных, Николай Шрайбер, Александра Черкасова, Анна Вардеванян, Сергей Шнырев, Давид Сократян, Владимир Сарапульцев, Антон Кузнецов, Екатерина Новокрещенова, Константин Мирошников, Валентин Анциферов, Дарья Акмалова и другие. Люся Чеботина озвучила голос искусственного интеллекта.

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

Тизер выложен в формате онлайн-трансляции в Сети:

Также доступен постер: