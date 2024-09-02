Появилось расписание выхода сериала «Третье сентября» по песне Шуфутинского

Расписание выхода сериала «Третье сентября» по песне Михаила Шуфутинского
Уже 2 сентября состоится премьера сериала «Третье сентября» по знаменитой песне Михаила Шуфутинского. Шоу расскажет историю Вити, который готовится жениться на своей возлюбленной Маше. На следующее после мальчишника утро герой просыпается с больной головой и частичной амнезией. Мужчина едет в загс, но перед регистрацией невеста неожиданно сбегает. Герой просит у судьбы возможность всё исправить и внезапно опять просыпается 3 сентября, в день своей свадьбы.
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить в 21:00 с понедельника по четверг на ТНТ и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Финал состоится уже 5 сентября.
Эпизод, Дата выхода
- 1-я серия 2 сентября
- 2-я серия 2 сентября
- 3-я серия 3 сентября
- 4-я серия 3 сентября
- 5-я серия 4 сентября
- 6-я серия 4 сентября
- 7-я серия 5 сентября
- 8-я серия 5 сентября