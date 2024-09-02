Вышел русский трейлер фильма «Зачетная принцесса»

Кинопрокатная компания "Наше кино" выпустит в российский прокат комедию "Зачетная принцесса", ее премьера состоится 19 сентября. Режиссером и сценаристом фильма выступил Бора Дагтекин.

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В центре сюжета - рыжеволосая Шанталь, которая мечтает стать блогершей. Но все её идеи - полный провал. Однажды случается чудо, и девушка попадает в сказочный мир, где становится принцессой и устраивает настоящий хаос ради лайков и вирусного контента.

Главной сказкой, вокруг которой завязывается сюжет фильма, стала "Спящая красавица". Узнав о страшном проклятии, которое ей грозит, девушка берет судьбу в свои руки и даёт колдунье отпор. Сумев избежать проклятия, Шанталь вместе с подругой отправляются дальше исследовать волшебный мир, не забывая снимать лучший контент в жизни, и знакомятся с еще большим количеством сказочных героев.

В ролях: Йелла Хаазе, Гизем Эмре, Макс фон дер Грёбен, Мария Эрих, Нора Чирнер, Фредерик Лау, Александра Мария Лара Мидо Котайни и другие.