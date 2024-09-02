Индия потребовала разъяснений от Netflix из-за сериала о захвате самолета

Правительство Индии потребовало разъяснений от компании Netflix из-за замены имен террористов в основанном на реальных событиях сериале "Рейс IC 814: Угон в Кандагар" (IC 814: The Kandahar Hijack, 2024) о захвате индийского самолета с более чем 150 пассажирами в 1999 году. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Индийские власти обвиняют создателей сериала в скрытых мотивах. Как считают в Нью-Дели, авторы намеренно уклонились от использования настоящих имен угонщиков, чтобы ввести зрителей в заблуждение о религиозной принадлежности преступников. По мнению местных чиновников, аудитория может ошибочно решить, что угонщики были индусами.

Сообщается, что министерство информации республики вызвало руководителя отдела контента Netflix India Монику Шергилл для предоставления разъяснений на фоне обвинений в том, что новый сериал исказил факты о захвате самолета Indian Airlines в 1999 году с целью нивелировать преступления террористов.

"Никто не имеет права играть с чувствами людей этой страны. Культуру и цивилизацию Индии всегда следует уважать. Вы должны хорошо подумать, прежде чем изображать что-то в неправильном ключе. Правительство относится к этому очень серьезно", - приводит телеканал NDTV слова одного из высокопоставленных индийских чиновников.

В декабре 1999 года пассажирский самолет авиакомпании Indian Airlines, направлявшийся из столицы Непала, Катманду, в Дели, был угнан группой преступников, которые требовали освободить из тюрьмы пакистанского экстремиста Масуда Азхара. Угонщики посадили самолет в афганском городе Кандагар. После недельных переговоров с индийскими властями требование террористов было удовлетворено, более 150 заложников были освобождены.

Центральное бюро расследований Индии официально обвинило в террористической деятельности десять индийских, пакистанских и непальских граждан, участвовавших в захвате авиалайнера. Индийские спецслужбы считают, что захват самолета был осуществлен по приказу пакистанской межведомственной разведки ИСИ.