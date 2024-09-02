Вышел мрачный русский трейлер нового «Хеллбоя»

Компания "КарроПрокат" представила русский трейлер фильма "Хеллбой: Проклятие Горбуна" (рейтинг сменился с "16+" на "18+").

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Режиссер картины - Брайан Тейлор.

Хеллбой - культовый герой серии комиксов издательства Dark Horse Comics, его первый выпуск вышел в 1993 году. Новая киноадаптация близка к первоисточнику - серии "Хеллбой: Проклятие Горбуна" 2008 года. Одним из авторов сценария фильма выступил Майк Миньола, создатель персонажа.

Действие фильма разворачивается в 1950-х годах. Вместе с напарницей из БРПД (Бюро расследований паранормальной деятельности) Хеллбой оказывается в заброшенной деревне, охваченной древним проклятием. Местных жителей терроризирует таинственный Горбун, олицетворяющий собой сущее зло.

Хеллбою предстоит трудный выбор: защитить людей, которые так и не приняли его по-настоящему, или исполнить пророчество, став предвестником Апокалипсиса.

В ролях: Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Джозеф Марселл, Леа Макнамара, Аделин Рудольф и другие.

Премьера в российских кинотеатрах состоится 19 сентября.

Оригинальный трейлер - здесь.