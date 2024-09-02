Появился эксклюзивный фрагмент сериала «Урок» с Борисовым и Воробьевым

Опубликован эксклюзивный фрагмент сериала Okko "Урок" с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым в главных ролях. Режиссер проекта - Сергей Филатов.

© Пресс-служба Okko

По сюжету Антон был успешным музыкантом, но после аварии, в которой погибла его девушка Лиза, и года в наркологической клинике он потерял всё. Теперь он возвращается в родной город, где у него остался лишь старший брат Константин, его полная противоположность.

Константин предлагает брату помощь, но с одним условием - Антон должен стать учителем в школе и теперь вынужден вникать в проблемы подростков.

Какой урок можно вынести из общения с бунтующим свободолюбивым учителем, у которого в жизни все идет не так, и сможет ли такой учитель правильно повлиять на подростков и изменить их жизни, пока его жизнь еще не разрушена окончательно?

Также в ролях: Ольга Лерман, Полина Денисова, Алена Долголенко, Вера Енгалычева, Елизавета Карякина, Аюш Очир-Горяев, Олег Савостюк, Иван Петросян, Виталий Щербина, Роман Бордачев, Степан Пивкин и Эрхан Нохоев.

Премьера первого эпизода состоится 11 сентября на фестивале "Новый сезон". Дата выхода онлайн пока не названа.