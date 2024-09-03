Джордж Клуни выручил фотографа на премьере фильма

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На Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма Джона Уоттса «Одинокие волки».

Одну из главных ролей в нем сыграл 63-летний Джордж Клуни. В тот момент, когда актер со своей женой Амаль Клуни дефилировали по красной дорожке, произошла досадная ситуация. Фотограф одного из популярных изданий оступился и упал прямо перед артистом. Клуни не растярялся и бросился на помощь мужчине.

Пока тот приходил в себя, Клуни взял в руки фотоаппарат и, корча гримассы, принялся за дело, активно делая снимки гостей. После этого он попросил фотографа сделать серию кадров исключительно для него. Но ситуацией воспользовались все фотокорреспондеты. Они устроили для Клуни настоящую фотосессию, пишет Daily Mail.