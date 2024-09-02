Китайская «Тайна планеты роботов» выходит 12 сентября

12 сентября в кинотеатрах выходит анимационный фильм «Тайна планеты роботов». Это спин-офф популярной по всему миру франшизы «Счастливые отец и сын».

© Кино-Панк

У девочки Зефирки много способностей, но нет друзей. Дни напролет она мечтает о настоящем преданном друге, который всегда придет на помощь. Таковым становится ее новое изобретение – робот по имени Джелли. Вместе с суперсемейкой они отправляются в город роботов, где должны понять, кто стоит за таинственным вирусом и с помощью своих суперсил разобраться с восстанием машин.

«Тайна планеты роботов» была включена в официальную программу Китайского международного фестиваля мультфильмов и анимации (CICAF, Ханчжоу).