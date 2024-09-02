Джон Уоттс рассказал, почему отказался снимать «Человека-паука 4»

Режиссёр трёх последних фильмов о Человеке-пауке Джон Уоттс рассказал, почему не намерен возвращаться к работе над серией.

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По словам постановщика, ему трудно будет повторить успех предыдущих проектов.

Это был особенный момент времени, и реакция на этот фильм была просто невероятной. Тогда я пришёл к осознанию: такого больше никогда не будет.

О том, что Уоттс не будет снимать «Человека-паука 4», стало известно в июле: тогда босс Marvel главной причиной называл слишком высокую занятость режиссёра.

По данным инсайдера Даниэля Рихтмана, премьера четвёртой ленты про Человека-паука в исполнении Тома Холланда состоится в июле 2026 года. Сама Marvel пока не подтверждала участие супергероя в будущих фильмах киновселенной.