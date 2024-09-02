Фестиваль «Дни короткометражного кино» принимает заявки

С 14 по 21 декабря 2024 года в Москве пройдёт Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days). В этом году в программу войдут игровые, документальные, анимационные и нейросетевые фильмы российских и зарубежных авторов. Призовой фонд фестиваля — 1,5 миллиона рублей.

Заявку на участие можно подать до 20 октября 2024. Для этого необходимо заполнить анкету на платформе www.script.moviestart (фильмы российского производства) и на платформе https://filmfreeway.com (фильмы международного/иностранного производства). Шорт-лист конкурсной программы будет объявлен не позднее 01 ноября.

Старт приема заявок прошел на «Московской международной неделе кино» в рамках Moscow. Moviestart Talents.

«Главная цель нашего фестиваля остается неизменной — выявление и поощрение творческой молодёжи в области кино, продвижение короткометражных фильмов к широкой зрительской аудитории и развитие киноклубногодвижения», – заявил руководитель фестиваля, генеральный директор продюсерского центра MovieStart Дмитрий Якунин.

В этом году впервые совместно с конкурсом генеративного контента My Film 48 введена номинация нейросетевых фильмов.

«Нам интересно наблюдать за развитием этого направления, и данная номинация, безусловно, принесет свежесть и новизну нашему киносмотру. Это то, чем мы будем удивлять зрителей и экспертов», – отметил Дмитрий.

Два года назад фестивалю впервые был присвоен статус «международного». Тогда в конкурсную программу вошли фильмы из Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана. В этом году география расширится ещё больше. А главным критерием отбора станет вдохновляющее, зрительское кино.

После окончания фестиваля в городах России в период с 21 декабря 2024 года по 15 февраля 2025 года в рамках «Эха» фестиваля пройдут некоммерческие показы в кинотеатрах, барах, театрах, университетах, библиотеках, школах, интернет-порталах, торговых центрах, музеях, коворкингах, арт-пространствах, туристических центрах, площадках «Россотрудничества» и т.д. В прошлом году показы собрали аудиторию более 200 000 человек. 1100 сеансов прошли в 25 странах мира, 70 регионах России, 200 городах и на 800 площадках.

В рамках фестиваля также состоятся творческие встречи и обсуждения с создателями фильмов, круглые столы, открытые лекции и мастер-классы, а также исследование по проблемам интеграции дебютантов в киноотрасль. Все показы и мероприятия – бесплатные и открытые.

Фестиваль проходит при содействии Президентского Фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России.