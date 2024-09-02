Вышел тизер продолжения «Йеллоустоуна»

Кинокомпания Paramount представила тизер второй части пятого сезона сериала "Йеллоустоун".

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К своим ролям вернулись: Келли Райлли, Коул Хаузер, Уэс Бентли, Люк Граймс, Гил Бирмингем и другие.

Исполнитель главной роли Кевин Костнер покинул проект из-за конфликта с создателем проекта Тэйлором Шериданом.

Сюжет разворачивается вокруг семьи Даттон. Ее глава Джон Даттон контролирует самое большое ранчо в Соединенных Штатах, которое становится поводом для конфликтов с соседями - расширяющимся городом, индейской резервацией и первым национальным парком Америки.

Премьера сериала состоится 10 ноября.