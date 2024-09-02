Вышел последний тизер фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Студия Warner Bros. представила уже последний тизер долгожданного фильма Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих». Главные роли в картине сыграл один из самых ярких дуэтов этого года: Хоакин Феникс и Леди Гага. Мировая премьера состоится на Венецианском кинофестивале, а в прокат фильм выйдет 2 октября этого года.

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В центре сюжета — история знакомства заключённого психиатрической лечебницы Аркхэм Артура Флека и психотерапевта Харли Квинн. Хитрый и коварный Джокер с её помощью окажется на свободе и устроит хаос на улицах мрачного Готэма.