На экраны выходит канадская социальная драма «Как взломать экзамен»

По традиции наши дистрибьюторы переименовывают зарубежные фильмы, попутно меняя акценты и задавая зрителям другие ориентиры. Канадская социальная драма "Плохой гений" у нас выходит под названием "Как взломать экзамен": моральную оценку переплавили в инструкцию для любознательных лодырей.

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Эта история школьного жульничества сначала наделала шума в тайском кино, где фильм режиссера Наттавута Пунпирия 2017 года стал хитом местного проката, а потом пошел по мировым фестивалям. Как часто бывает с удачно выстроенными сюжетами, идею купили в Канаде и сняли свой фильм - согласно законам политкорректности, с восточным акцентом и с наличием в дружном кругу одноклассников представителей многих рас и наций. Открыто при этом подражая оригиналу - даже исполнительницу главной роли подобрали по внешнему сходству с тайской актрисой Чутимон Чынгчаренсукйинг.

Юная китаянка Лин разносторонне талантлива: обладает фотографической памятью, побеждает на математических олимпиадах и прекрасно играет на фортепиано. Мать умерла, эмигрантская семья бедствует, но отец (Бенедикт Вонг) души не чает в дочке и готов снять последнюю рубашку, чтобы дать ей, как мечтала мама, хорошее образование. И Лин поступает в самый престижный колледж Сиэтла, открывающий путь в лучшие математические вузы страны. А еще она мечтает о Джульярде, лучшем в Нью-Йорке музыкальном институте.

В колледже, куда ее принимают как выдающийся талант бесплатно, она сближается с энергичной Грейс (Тэйлор Хиксон), которая становится ей ближайшей подругой. Ближайшей, но небескорыстной. Первый же экзамен по математике - некий аналог нашего ЕГЭ - для Грейс оказывается неодолимым препятствием. И наша Лин, теперь уже звезда школы, тайком пересылает ей шпаргалку, обнаруживая наряду с пианистическим дарованием незаурядный талант авантюристки.

Коготок увяз - птичке пропасть. Сюжет будет развиваться круто и быстро приблизится к опасной грани, когда на кону окажется само пребывание Лин в колледже. Потому что этическая закваска, которую обеспечило ей бедняцкое детство, даст трещину под напором новых соблазнов: мажоры, переполняющие школу, готовы отслюнить ей круглые суммы за такую же помощь в сдаче экзаменов. А в ней желание сделать математическую карьеру сплелось с азартом изобретательной авантюристки - так, озарением, и родилась фантастическая идея претворить мелодии Шопена и Штрауса в музыкально-пластические шифровки для тайной передачи шпаргалок. И возникает сообщество канадских недорослей, где Лин становится богиней.

Дело дойдет и до прямого криминала, не случайно действие перебивается эпизодами из некоего суда - то ли школьного, то ли уже настоящего, где герои объясняют свои поступки. И хотя режиссер фильма, дебютант в большом кино Джей Си Ли, поначалу не вполне справляется со сложностью математических коллизий в доступном зрителям действии (не ясно, например, как многозначительное копошение пальцев в прическе может передать информацию, и почему этого не замечает экзаменатор), но в последней трети картины напряжение возникает уже нешуточное.

Вообще, в определении собственной проблематики фильм сильно плавает. Китаянка Лин, какой ее играет Каллина Лян, - образец сильного, надежного характера с рационалистичным умом и твердыми убеждениями, она принципиально не принимает кривизну души и убежденно отрицает любые компромиссы с совестью. Но при этом легко идет на манипуляции с экзаменами, которые могут сломать всю ее предполагаемую карьеру. И тогда не ясно, куда вдруг делась ее принципиальность и почему из всей этой передряги с фальсификациями и подтасовками, натворив криминала, она выходит моральной победительницей. О таких материях авторы фильма, похоже, не думали - строили свой открыто назидательный рассказ по законам авантюрного сюжета. Хотя здесь либо плывешь бездумно в волнах незамутненного саспенса, либо прячешь подальше указующий перст.

Достигая в кульминации серьезного напряжения, в осознании своей проблематики фильм плавает

Есть вопросы и к предыстории сюжета - она не продумана и потому не ясна. Если семья эмигрантов так бедствует, то откуда у девушки техника профессиональной пианистки, да и само пианино в доме - признак достатка. То есть вся эта музыка понадобилась авторам с единственной служебной целью - стать в сюжете инструментом для экзаменационных махинаций. Оригинальным, не спорю, но неубедительным.

Фильм затрагивает множество социально заостренных тем. Тему незаконной эмиграции, когда талантливый чернокожий юноша Банк (Джабари Бэнкс) вынужден неистово сражаться за право быть полноценным человеком со всеми легальными правами. Тему социального неравенства, когда бедные должны всеми правдами и неправдами выгрызать у судьбы то, что богатым просто сваливается с небес. Тему фальшивости такой дружбы по расчету. Но весь этот справедливый гнев снимается финальной победной поступью героини, вволю накосячившей, причинившей много бед безвинным ровесникам, но так и не потерявшей уверенности в своей святой правоте.