Новый проект по аниме «Атака титанов» представят 9 сентября

Создатели аниме-сериала «Атака титанов» сообщили, что фанатов франшизы в скором времени ждёт большой анонс. 9 сентября, в день 15-летия с выхода первого тома манги, авторы представят новый проект.

Пока неизвестно, что именно ждёт любителей «Атаки титанов». Фанаты ждут игровой адаптации или приквела, но это может быть и что-то другое — тематическая выставка, мерч в стиле сериала или коллаборация с другим тайтлом. Подробности пока не сообщаются.

Ранее студия, снявшая аниме по мотивам «Атаки титанов», объявила о выпуске полнометражного фильма. В нём объединят все эпизоды четырёх сезонов сериала и обновят визуальные эффекты. Дата выхода Attack on Titan The Movie: THE LAST ATTACK пока не раскрывается.