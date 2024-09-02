Топ-7 забавных фильмов о призраках

Многие считают, что фильмы про потусторонние силы могут быть только в жанре ужасов. Но сейчас существует множество комедий с забавными, а иногда даже глупыми призраками, с которыми приходится уживаться людям. Например, 12 сентября в широкий прокат выходит смешной фильм «Между нами», сюжет которого как раз рассказывает о такой ситуации. В этой подборке мы подготовили семь интересных комедийных фильмов о привидениях.

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«Между нами» (2024)

Немало людей знают, что делать, если обнаружил в своём доме призрака, но как быть тем, кто сам стал привидением? По сюжету кинокартины талантливый, но несостоявшийся драматург Митя обнаруживает в своей квартире незваных гостей – своенравную 13-летнюю Нику и ее старшую сестру, актрису Дашу. Молодой человек пытается выпроводить самозванок, но обнаруживает, что стал призраком, а единственный человек, который его видит – подросток Ника. Теперь им вместе нужно придумать план, как Мите вернуться к жизни и поставить всё на круги своя.

«Призрак» (2015)

Юрий Гордеев – амбициозный авиаконструктор и любимец женщин. Он долго работал над важным проектом ЮГ-1, но не успел представить его, так как попал в автокатастрофу, которая разделила его жизнь на «до» и «после», а его конкурент по бизнесу беспрепятственно закрывает компанию Юрия. Ваня Кузнецов – школьник, жертва гиперопеки матери, объект насмешек одноклассников, он боится даже заговорить с девочкой, в которую давно влюблен. Парень – единственный, кто видит Юру и может помочь ему с делом всей жизни.

«Особняк с привидениями» (2003)

Супруги Эверсы — два очень занятых риэлтора, охотящиеся за самыми интересными домами. Не исключение и годовщина собственной свадьбы. Они видят, что заказ может стать выигрышным, поэтому собираются и вместе с детьми отправляются на просмотр старинного особняка. Но место уже занято компанией дружных и проказливых призраков. Вдобавок пугающий хозяин поместья предлагает переночевать в своём жилище из-за сильного ливня. Теперь семье придётся бороться с коварными привидениями и странным хозяином особняка.

«Ловушка для привидения» (2015)

Эта история об одиннадцатилетнем Томе. После встречи с очаровательным упитанным привидением Хьюго в подвале своего дома жизнь мальчика изменится самым удивительным образом. Забавный призрак учит трусливого Тома быть храбрым, а мальчик, в свою очередь, вместе с напарницей Хэтти помогает Хьюго вернуться домой. Герои придется преодолеть много препятствий.

«Каспер» (1995)

Главные герои фильма – эксперт по паранормальным явлениям и его дочь. Они приезжают в дом с привидениями, который населён четырьмя забавными призраками. Трое из них вытворяют множество возмутительных выходок, мешающих жильцам. Каспер же очень дружелюбен и не хочется окунаться в мир хулиганства. Он дружит с девочкой-подростком Кэт и помогает ей и её отцу справиться с опасностями, поджидающими их в населенном призраками доме.

«Город призраков» (2008)

Дантист переживает клиническую смерть, после которой оказывается способен видеть привидения. После этого происшествия он смог очнуться через 7 минут, но приобрёл способность видеть призраков. Бизнесмен Фрэнк Хёрли цепляется к уставшему врачу, которому мешают призраки просьбами помочь завершить земные дела. Бизнесмен просит дантиста помешать свадьбе его бывшей жены, с которой он был не разлей вода при жизни. Фрэнк предлагает отличный план, единственное, что ему не хватает — человек, который может воплотить его задумку.

«Странный Томас» (2013)

Парень Томас наделён то ли даром, то ли проклятием. Он может видеть призраков. Каждый раз, когда он встречает привидение, начинается новое расследование. Призраки ведут Томаса на помощь тем, кому еще рано расставаться с жизнью. О его суперспосбностях знают только избранные. Томас решает использовать свою силу, чтобы спасти свой город.