Бонни Райт надеется, что сериал о Гарри Поттере раскроет ее героиню

Актриса Бонни Райт, исполнившая роль Джинни Уизли во всех восьми фильмах о Гарри Поттере, надеется, что в предстоящем сериале сюжетная линия ее героини будет раскрыта гораздо подробнее и охватит все основные моменты из книг.

«Так много всего осталось за кадром, особенно развитие отношений между Джинни и Гарри. В книгах есть тонкие моменты, когда они начинают влюбляться. Я надеюсь, что в сериале мы увидим больше этой эволюции ее персонажа – как она становится настоящей верной подругой Гарри, понимающей его историю, и идеальной партнершей для него. Хочется верить, что эта арка будет показана, как и развитие многих других персонажей. Если бы только у нас было пять часов на каждый фильм! В книгах так много прекрасных моментов – и с Невиллом, и с Полумной. Как поклонница книг, я надеюсь увидеть больше этих сцен», – сказала Райт в интервью Variety.

Актриса не планирует давать советы ни своей преемнице, ни кому-то из нового состава. Она полагает, что на юных актеров, исполняющих роли Гарри, Рона, Гермионы, Джинни и других знаковых персонажей, и без того будет оказываться большее давление.

«Когда мы снимали фильмы, никто не знал, что будет дальше с «Гарри Поттером». Тогда не было социальных сетей и такого доступа к общественному мнению, так что все происходило в некоем вакууме. Для новых актеров главное, чтобы они получили удовольствие и воплотили свои собственные интерпретации. Честно говоря, я бы не стала давать никаких советов, потому что считаю важным, чтобы они сами находили свой путь и свое видение», – отметила Райт.

Она также исключила возможность собственного появления в сериале, так как это может запутать зрителей и будет отвлекать.

«Я с нетерпением жду, когда смогу оказаться по другую сторону экрана и просто наслаждаться просмотром, быть частью аудитории. Мне очень хочется, чтобы интерпретации оказались свежими и живыми», – добавила она.

Сериалом занимаются канал HBO и стриминг Max, входящие в состав Warner Bros., которой принадлежат права на Поттериану.

Выход сериала намечен на 2026 год.