Сериал Пингвин: дата выхода и сюжет спин-оффа «Бэтмена» Мэтта Ривза

Сериал Пингвин, 2024 год: дата выхода и сюжет спин-оффа «Бэтмена» Мэтта Ривза
Осенью 2024 года состоится премьера мини-сериала «Пингвин» — истории восхождения одноименного злодея и знаменитого соперника Бэтмена. События сериала будут происходить во вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза — фильм, вышедший в 2022 году, представил зрителям новый взгляд на легендарного супергероя и сиквел «Бэтмена».
«Пингвин»: главное о сериале
- Оригинальное название: The Penguin
- Жанр: криминальная драма, фэнтези
- Шоураннер: Лорен ЛеФранк
- Режиссер: Крэйг Зобел
- Количество серий: 8
- Телеканал: HBO
- Когда выйдет: 2024 год
- В главных ролях: Колин Фаррелл, Кристин Милиоти, Клэнси Браун, Рензи Фелиз, Майкл Келли и другие
Дата выхода
Изначально релиз сериала «Пингвин» должен был состояться весной 2024 года, однако дату премьеры пришлось перенести из-за голливудских забастовок.
Летом 2024-го в сети появилась информация, что премьера сериала состоится в сентябре. Точную дату выхода раскрыли на Comic-Con в Сан-Диего — одновременно с этим поклонники увидели второй трейлер шоу.
Премьера сериала «Пингвин» состоится 19 сентября 2024 года
Новые серии будут выходить на HBO раз в неделю. Шоу будет состоять из восьми эпизодов, их хронометраж пока неизвестен. В 2022 году Колин Фаррелл (актер, который играет Пингвина) рассказал, что все эпизоды в общей сложности будут длиться от 6 до 8 часов — значит, продолжительность одной серии составит от 40 минут до часа.
Сюжет
Действие сериала «Пингвин» будет происходить во вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза и станет логическим продолжением фильма. Шоу свяжет оригинальный фильм и его грядущий сиквел, а также покажет, какие события происходили между двумя частями франшизы.
Спин-офф покажет, что происходит в Готэме через неделю после событий «Бэтмена»
В самом «Бэтмене» 2022 года Пингвин (Колин Фаррелл) был правой рукой криминального авторитета Кармайна Фальконе (Джон Туртурро). Он владел ночным клубом «Айсберг Лаунж» и еще не стал одним из лидеров преступного мира Готэма.
Чем закончился «Бэтмен» Мэтта Ривза
Чем закончился «Бэтмен» Мэтта Ривза Загадочник (Пол Дано) лишил жизни Кармайна Фальконе, а позже заминировал несколько автомобилей у городской дамбы. После взрыва машин дамба вокруг Готэма разрушилась и город оказался затоплен. Селина Кайл (Зои Кравиц), которая помогала Бэтмену (Роберт Паттинсон) остановить разрушения, решила покинуть город, считая, что его уже не спасти. Брюс Уэйн (настоящее имя Бэтмена) попрощался с возлюбленной и остался в Готэме, чтобы продолжать защищать свой город и вселять надежду в оставшихся жителей.
Собственно, сериал «Пингвин» и расскажет о пути Освальда Кобблпота (настоящее имя злодея) к вершине. Однако на место нового криминального лидера претендует не только Пингвин — разрешить конфликт между мафиози сможет только кровавое противостояние.
Колин Фаррелл заявил, что сериал сконцентрируется на развитии героя. Возможно, в шоу покажут не только превращение Пингвина в культового злодея, но и его прошлое.
По словам Фаррелла, «Пингвин» будет наполнен жестокостью и кровавыми сценами — часть из них уже показали в трейлере сериала
Производство
О создании сериала об одном из ключевых антагонистов Бэтмена задумались еще в 2021 году. Тогда появилась информация, что шоу о Пингвине находится на ранних этапах разработки.
В 2022 году персонаж в исполнении Колина Фаррелла появился в «Бэтмене» Мэтта Ривза. Позже Ривз хотел использовать Пингвина в качестве главного антагониста сиквела, однако от этой идеи было решено отказаться в угоду сериальному спин-оффу.
После успеха нового «Бэтмена» сольный проект о Пингвине был официально запущен в производство.
Шоураннером сериала «Пингвин» стала Лорен ЛеФранк — до этого она работала над такими шоу, как «Агенты Щ.И.Т.», «Чак» и «Импульс»
Летом 2022-го стало известно, что Ривз не будет снимать шоу — вместо этого создатель «Бэтмена» занял должность исполнительного продюсера. Осенью того же года на пост режиссера «Пингвина» был выбран Крейг Зобел — автор мрачного детективного сериала «Мейр из Исттауна» и фильма «Охота».
Снимать «Пингвина» Нью-Йорке. В июне съемочный процесс пришлось США. Работа над шоу возобновилась только в ноябре 2023-го и завершилась в феврале 2024 года.
Первые кадры со съемок «Пингвина» появились в сети еще весной 2023-го, а вот первый полноценный тизер-трейлер проекта увидел свет только год спустя. Второй трейлер сериала был опубликован на YouTube-канале Max 28 июля 2024-го.
Актерский состав
О том, что Колин Фаррелл вернется к роли Пингвина, заговорили еще в 2021 году — до того, как «Бэтмен» с его участием вышел в прокат. В одном из интервью актер рассказал, что сериал сконцентрируется на разных сторонах его героя: от нелепой неуклюжести до поразительной жестокости.
В сериале «Пингвин» может появиться и сам Бэтмен
Слухи о том, что супергерой в исполнении Роберта Паттинсона примет участие как минимум в одном эпизоде, начали распространяться летом 2024 года.
Какие актеры сыграли в сериале «Пингвин»
- Колин Фаррелл («Залечь на дно в Брюгге») — Освальд «Оз» Кобблпот, также известный как Пингвин. Гангстер, который постепенно приобретает авторитет в Готэме;
- Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму») — София Фальконе, дочь усопшего Кармайна Фальконе, наследница отцовской империи;
- Майкл Зеген («Удивительная миссис Мейзел») — Альберто Фальконе, брат Софии;
- Скотт Коэн («Все путем») — Лука Фальконе;
- Рензи Фелиз («Оборотень») — Виктор Агилар, подросток, который стал личным водителем Кобблпота, а позже и его другом. Помогает боссу разделываться с неугодными;
- Майкл Келли («Законопослушный гражданин») — Джонни Витти, влиятельный человек из группировки Фальконе, который мечтает стать боссом криминального мира;
- Клэнси Браун («Побег из Шоушенка») — Сальваторе Марони, мафиозный босс, конкурент организации Фальконе;
- Шохре Агдашлу («Дом у озера») — Надя Марони;
- Крэйг Уолкер («Сплетница») — Маркус Уайз, детектив.
В актерский состав «Пингвина» также входят Майлс Хамфус («Белый воротничок»), Хантер Эмери («Наследники»), Джошуа Битон («Сокровище нации»), Эдриэнн Ловетт («Лучше звоните Солу») и другие.
Помимо этого, в касте картины заявлен Марк Стронг («Kingsman: Секретная служба»). Его роль долгое время держалась в секрете. В сети предполагают, что Стронг заменит Джона Туртурро и исполнит роль Кармайна Фальконе, лишившегося жизни в конце «Бэтмена». Скорее всего, персонаж Стронга будет появляться во флешбэках.