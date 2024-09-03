Сериал Пингвин: дата выхода и сюжет спин-оффа «Бэтмена» Мэтта Ривза

Осенью 2024 года состоится премьера мини-сериала «Пингвин» — истории восхождения одноименного злодея и знаменитого соперника Бэтмена. События сериала будут происходить во вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза — фильм, вышедший в 2022 году, представил зрителям новый взгляд на легендарного супергероя и сиквел «Бэтмена».

© Кадр: сериал «Пингвин»

«Пингвин»: главное о сериале

Оригинальное название: The Penguin

Жанр: криминальная драма, фэнтези

Шоураннер: Лорен ЛеФранк

Режиссер: Крэйг Зобел

Количество серий: 8

Телеканал: HBO

Когда выйдет: 2024 год

В главных ролях: Колин Фаррелл, Кристин Милиоти, Клэнси Браун, Рензи Фелиз, Майкл Келли и другие

Дата выхода

Изначально релиз сериала «Пингвин» должен был состояться весной 2024 года, однако дату премьеры пришлось перенести из-за голливудских забастовок.

Летом 2024-го в сети появилась информация, что премьера сериала состоится в сентябре. Точную дату выхода раскрыли на Comic-Con в Сан-Диего — одновременно с этим поклонники увидели второй трейлер шоу.

Премьера сериала «Пингвин» состоится 19 сентября 2024 года

Новые серии будут выходить на HBO раз в неделю. Шоу будет состоять из восьми эпизодов, их хронометраж пока неизвестен. В 2022 году Колин Фаррелл (актер, который играет Пингвина) рассказал, что все эпизоды в общей сложности будут длиться от 6 до 8 часов — значит, продолжительность одной серии составит от 40 минут до часа.

Сюжет

Действие сериала «Пингвин» будет происходить во вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза и станет логическим продолжением фильма. Шоу свяжет оригинальный фильм и его грядущий сиквел, а также покажет, какие события происходили между двумя частями франшизы.

Спин-офф покажет, что происходит в Готэме через неделю после событий «Бэтмена»

В самом «Бэтмене» 2022 года Пингвин (Колин Фаррелл) был правой рукой криминального авторитета Кармайна Фальконе (Джон Туртурро). Он владел ночным клубом «Айсберг Лаунж» и еще не стал одним из лидеров преступного мира Готэма.

Чем закончился «Бэтмен» Мэтта Ривза

Чем закончился «Бэтмен» Мэтта Ривза Загадочник (Пол Дано) лишил жизни Кармайна Фальконе, а позже заминировал несколько автомобилей у городской дамбы. После взрыва машин дамба вокруг Готэма разрушилась и город оказался затоплен. Селина Кайл (Зои Кравиц), которая помогала Бэтмену (Роберт Паттинсон) остановить разрушения, решила покинуть город, считая, что его уже не спасти. Брюс Уэйн (настоящее имя Бэтмена) попрощался с возлюбленной и остался в Готэме, чтобы продолжать защищать свой город и вселять надежду в оставшихся жителей.

Собственно, сериал «Пингвин» и расскажет о пути Освальда Кобблпота (настоящее имя злодея) к вершине. Однако на место нового криминального лидера претендует не только Пингвин — разрешить конфликт между мафиози сможет только кровавое противостояние.

Колин Фаррелл заявил, что сериал сконцентрируется на развитии героя. Возможно, в шоу покажут не только превращение Пингвина в культового злодея, но и его прошлое.

По словам Фаррелла, «Пингвин» будет наполнен жестокостью и кровавыми сценами — часть из них уже показали в трейлере сериала

Производство

О создании сериала об одном из ключевых антагонистов Бэтмена задумались еще в 2021 году. Тогда появилась информация, что шоу о Пингвине находится на ранних этапах разработки.

В 2022 году персонаж в исполнении Колина Фаррелла появился в «Бэтмене» Мэтта Ривза. Позже Ривз хотел использовать Пингвина в качестве главного антагониста сиквела, однако от этой идеи было решено отказаться в угоду сериальному спин-оффу.

После успеха нового «Бэтмена» сольный проект о Пингвине был официально запущен в производство.

Шоураннером сериала «Пингвин» стала Лорен ЛеФранк — до этого она работала над такими шоу, как «Агенты Щ.И.Т.», «Чак» и «Импульс»

Летом 2022-го стало известно, что Ривз не будет снимать шоу — вместо этого создатель «Бэтмена» занял должность исполнительного продюсера. Осенью того же года на пост режиссера «Пингвина» был выбран Крейг Зобел — автор мрачного детективного сериала «Мейр из Исттауна» и фильма «Охота».

Снимать «Пингвина» Нью-Йорке. В июне съемочный процесс пришлось США. Работа над шоу возобновилась только в ноябре 2023-го и завершилась в феврале 2024 года.

Первые кадры со съемок «Пингвина» появились в сети еще весной 2023-го, а вот первый полноценный тизер-трейлер проекта увидел свет только год спустя. Второй трейлер сериала был опубликован на YouTube-канале Max 28 июля 2024-го.

Актерский состав

О том, что Колин Фаррелл вернется к роли Пингвина, заговорили еще в 2021 году — до того, как «Бэтмен» с его участием вышел в прокат. В одном из интервью актер рассказал, что сериал сконцентрируется на разных сторонах его героя: от нелепой неуклюжести до поразительной жестокости.

В сериале «Пингвин» может появиться и сам Бэтмен

Слухи о том, что супергерой в исполнении Роберта Паттинсона примет участие как минимум в одном эпизоде, начали распространяться летом 2024 года.

Какие актеры сыграли в сериале «Пингвин»

Колин Фаррелл («Залечь на дно в Брюгге») — Освальд «Оз» Кобблпот, также известный как Пингвин. Гангстер, который постепенно приобретает авторитет в Готэме;

Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму») — София Фальконе, дочь усопшего Кармайна Фальконе, наследница отцовской империи;

Майкл Зеген («Удивительная миссис Мейзел») — Альберто Фальконе, брат Софии;

Скотт Коэн («Все путем») — Лука Фальконе;

Рензи Фелиз («Оборотень») — Виктор Агилар, подросток, который стал личным водителем Кобблпота, а позже и его другом. Помогает боссу разделываться с неугодными;

Майкл Келли («Законопослушный гражданин») — Джонни Витти, влиятельный человек из группировки Фальконе, который мечтает стать боссом криминального мира;

Клэнси Браун («Побег из Шоушенка») — Сальваторе Марони, мафиозный босс, конкурент организации Фальконе;

Шохре Агдашлу («Дом у озера») — Надя Марони;

Крэйг Уолкер («Сплетница») — Маркус Уайз, детектив.

В актерский состав «Пингвина» также входят Майлс Хамфус («Белый воротничок»), Хантер Эмери («Наследники»), Джошуа Битон («Сокровище нации»), Эдриэнн Ловетт («Лучше звоните Солу») и другие.

Помимо этого, в касте картины заявлен Марк Стронг («Kingsman: Секретная служба»). Его роль долгое время держалась в секрете. В сети предполагают, что Стронг заменит Джона Туртурро и исполнит роль Кармайна Фальконе, лишившегося жизни в конце «Бэтмена». Скорее всего, персонаж Стронга будет появляться во флешбэках.