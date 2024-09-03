Стартовали съемки первого международного кинопроекта о снежном барсе

Межрегиональная ассоциация "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" приступила к съемкам международного проекта об ирбисах, который станет продолжением первого документального фильма-исследования "Хозяин Алтайских гор". Об этом сообщила ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) директор ассоциации Дарья Петрова.

"Если первый фильм мы снимали на территории национального парка "Сайлюгемский", то второй будет включать все заповедные территории, где обитает снежный барс. Это международный проект", - сказала она.

Петрова уточнила, что съемки картины уже прошли в Монголии и Индии. Собеседница агентства отметила, что съемки фильма трудоемкий процесс, поскольку снежный барс - одна из самых сложных кошек в мире.

"Успех первой серии вдохновил нас дальше продолжать работу. Конечно же, мы [во второй части] не оставим без внимания семью Турала - это главный герой нашего первого фильма, будет продолжение его истории тоже", - пояснила Петрова.

Премьера фильма "Хозяин алтайских гор" состоялась в октябре 2023 года. На его съемки ушло три года. Как отмечали создатели, жизнь снежного барса в дикой природе России так подробно удалось запечатлеть впервые. Сюжет разворачивается в Горном Алтае.

Главный герой фильма - детеныш барса, недавно появившийся на свет, которого сотрудники Сайлюгемского национального парка называют Турал (по-алтайски "бессмертный"). Такое имя он получил после того, как единственный из всех детенышей выжил во время зимней бескормицы. Но когда угроза для жизни миновала, детеныш внезапно пропал из поля зрения сотрудников нацпарка. В картине зритель сможет понаблюдать за барсенком, который покидает родные места и оказывается один на один с дикой природой, приспосабливается к трудностям жизни в неизведанных местах, учится охотиться, находить укрытие и взаимодействовать с другими животными. В озвучивании фильма принимали участие Константин Хабенский и Николай Дроздов.

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.