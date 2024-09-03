Фильм о Курильских островах представили на ВЭФ

Фильм о природных красотах и исторической ценности Курильских островов (Сахалинская область) представили на одной из площадок Восточного экономического форума (ВЭФ), который в 2024 году проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Об этом сообщил ТАСС министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

"Северные Курилы - это особая философия для путешественников, которые стремятся не только увидеть красивые виды, но и соприкоснуться с нашей историей. В этом году на островах Парамушир и Шумшу состоялась первая региональная туристско-краеведческая экспедиция "Вкурсе", участники которой прошли основными маршрутами и собрали информацию с целью описания и паспортизации культурно-туристических, патриотических, экологических маршрутов северной части острова Парамушир и острова Шумшу, сохранения и популяризации культурно-исторического наследия территории, популяризации мест патриотического, туристического и культурного притяжения. Участниками экспедиции был снят фильм, в котором удалось отразить красивую природу островов и их историческую ценность, особенно острова Шумшу, ставшего финальной точкой боя во Второй мировой войне. И именно ВЭФ стал площадкой, где мы его (фильм - прим. ТАСС) показали [впервые]", - рассказал собеседник агентства.

Министр уточнил, что команда побывала на Парамушире и Шумшу в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет праздноваться в 2025 году. Фильм показывает важную роль маршрутов Курильских островов в Победе. По словам Лазарева, его просмотр также дает зрителям на форуме возможность увидеть красоту природных локаций Курил и получить первые эмоции от этих островов. Лазарев считает, что эти впечатления станут "отправной точкой в стремлении познания Курил".

Министр отметил, что сейчас все еще существуют две нерешенные проблемы. Первая - это логистика: до Парамушира нельзя добраться с Сахалина, несмотря на то, что это территория одного региона. Путь на северный курильский остров лежит только через Камчатку даже для сахалинцев. Вторая проблема - неразвитая инфраструктура, особенно это касается номерного фонда.

"Сейчас резидент ТОР "Курилы" компания "Архипелаг Онекотан" создает рекреационный кластер на островах Курильской гряды. Согласно проекту, на островах Парамушир, Онекотан, Шумшу, Шикотан, Атласова, Харимкотан, Расшуа и Ушишир будут появляться туристические объекты. Строительство туристического центра - оптимальное решение проблемы нехватки гостиничного фонда. Строительство туристической деревни планируется начать с бухты Шелехова на острове Парамушир, и эта деревня, помимо домов для размещения туристов, будет включать пункты проката инвентаря и оборудования, кафетерии", - рассказал Лазарев.

Он добавил, что также планируется обустроить и пешие маршруты с привалами и смотровыми площадками, горные велотрассы и трассы для катания на квадроциклах, снегоходах и байдарках. "Планируется, что это будет всесезонная туристическая история", - добавил министр.

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.