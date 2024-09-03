«Комбинация» и возвращение Сталлоне: 15 главных сериалов сентября

Сентябрь горит не только в песне «Стигматы», но и у работников индустрии сериалов: первый осенний месяц ознаменуется целым шквалом новых проектов разной величины. Фанатов комиксов ждут мрачный «Пингвин» с Колином Фарреллом и спин-офф «Ванды/Вижна». Ностальгирующим по проектам прошлых десятилетий стоит обратить внимание на мультипликационный ребут «Все ненавидят Криса» и второй сезон «Фрейзера», а (тоже, вероятно, ностальгирующим) поклонникам группы «Комбинация» — на сериал-байопик с Никитой Кологривым. Сильвестр Сталлоне возвращается с «Королем Талсы», а Гэри Олдман — с «Медленными лошадьми». Лучшие сериалы сентября — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

© кадр из фильма

«Медленные лошади» / Slow Horses

Ультрапопулярный британский сериал о буднях слау-хауса (или болотного отдела), унылого бюрократического ада, в который ссылают сильно разозливших начальство агентов британской разведки MI5, возвращается аж с четвертым сезоном. Проект основан на серии романов Мика Геррона (в основу новых серий легла книга «Страшная улица») и уже был продлен на пятый сезон. Главные роли исполняют все те же Гэри Олдман, Джек Лауден, Кристин Скотт Томас и Оливия Кук.

Премьера — 4 сентября на Apple TV+

«Трасса»

В курортном городе в Ставропольском крае произошла страшная трагедия: 13-летняя девочка жестоко расправилась со своей семьей и попыталась совершить суицид. Из петли ее чудом спас сосед. Расследование произошедшего приводит следователя Эльвиру к распутыванию преступной сети, промышляющей киднепингом. В детективном сериале снялись Анна Михалкова, Карина Разумовская и Елизавета Ищенко, а режиссером выступил Душан Глигоров («Выжить после», «Химера»).

Премьера — 5 сентября на Okko

«Комбинация»

Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый играет в байопике, посвященном легендарной советско-российской группе «Комбинация». Действие сериала разворачивается в Саратове, на дворе 1988 год. Сотрудник отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности Александр Шишинин с рождением ребенка решает переосмыслить свою жизнь и становится музыкальным продюсером. Вместе с талантливым композитором Виталием Окороковым он чуть ли не с улицы забирает Алену Апину и Татьяну Иванову, которые становятся первыми в истории Советского Союза участницами герлз-бэнда. Режиссером выступил Никита Власов, также в сериале снялись Елизавета Базыкина, Павел Прилучный и Анастасия Уколова.

Премьера — 6 сентября на Wink

«Старик» / The Old Man

Второй сезон адаптации одноименного романа Томаса Перри. «Старик» рассказывает о бывшем агенте ЦРУ Дэне Чейсе (Джефф Бриджес, впервые с 1960-х играющий главную роль в телесериале), которого неожиданно начинают преследовать грехи прошлого. В новом сезоне Чейсу приходится отправиться на Ближний Восток, чтобы спасти свою дочь. Шоураннерами выступили создатели «Черных парусов» Джонатан Стейнберг и Роберт Ливайн.

Премьера — 12 сентября на Hulu

«Как умереть в одиночестве» / How to Die Alone

Одинокая и печальная сотрудница нью-йоркского аэропорта решает изменить свою жизнь после того, как оказалась на волосок от гибели. Одна из вещей, которую она решается сделать впервые в жизни, — полететь на самолете. А вслед за этим героиню уносит настоящий ураган курьезных приключений. Шоураннеркой и исполнительницей главной роли выступила Наташа Ротуэлл («Белый лотос», «Белая ворона»), в режиссерском кресле — Шерри Давани («Начальная школа “Эббот”»).

Премьера — 13 сентября на Hulu

«Король Талсы» / Tulsa King

Великий Сильвестр Сталлоне возвращается к роли нью-йоркского мафиози Двайта Манфреди, который наводит свои порядки в захолустье под названием Талса где-то в штате Оклахома после длительной отсидки в тюрьме. В проекте, помимо Сталлоне, снялись Мартин Старр, Винсент Пьяцца, Дешил Коннери и Дана Дилэйни, а шоураннером второго сезона выступил Тейлор Шеридан («Любой ценой»), ранее деливший этот пост с Теренсом Уинтером («Клан Сопрано», «Подпольная империя»). Последний, впрочем, остался работать над продолжением в качестве ведущего сценариста.

Премьера — 15 сентября на Paramount+

«Большой потенциал» / High Potential

Адаптация французского сериала HIP, эта детективная история расскажет об уборщице отдела полиции, которая волею случая становится консультантом стражей правопорядка в уголовных расследованиях. В главной роли — звезда «В Филадельфии всегда солнечно» Кэйтлин Олсон. В сериале также снялись Дэниел Сунджата и Майа Джей Бастидас, а сценаристом выступил работавший над «В лучшем мире» и «Марсианином» Дрю Годдард.

Премьера — 17 сентября на Hulu

«Это все Агата» / Agatha All Along

Сиквел одного из самых необычных сериалов Marvel «Ванда/Вижн» посвящен ведьме Агате Харкнесс, которая пытается восстановить утерянные силы после сражения с Вандой. Находившийся три года в производстве проект возглавляет Жаклин Шеффер, работавшая над «Вандой/Вижном», а главную роль исполняет Кэтрин Хан. В сериале также снялись Обри Плаза, Пол Адельштейн и Эмма Колфилд.

Премьера — 18 сентября на Disney+

«Фрейзер» / Frasier

Перезапущенный ситком из 1990-х, который, в свою очередь, является спин-оффом хитового сериала «Чирс», возвращается со вторым сезоном. Психиатр Фрейзер Крэйн без предупреждения перебирается в Бостон, где живет его сын Фредди (ныне работающий пожарным) и пробует наладить с ним отношения. В главной роли — хорошо известный поклонникам оригинального шоу Келси Грэммер, а также Николас Линдхерст, Токс Олагундойе и Джек Катмор-Скотт. Шоураннерами выступили Крис Харрис («Как я встретил вашу маму») и Джо Кристалли («Жизнь в деталях»).

Премьера — 19 сентября на Paramount+

«Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов» / Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Если вам понравилась хитовая «История Джеффри Дамера», то не пропустите его идеологического последователя. Второй сезон антологии «Монстр» Райана Мерфи расскажет леденящую душу историю братьев Менендес, представителей высшего привилегированного класса общества, в 1989-м расправившихся с собственными родителями с целью получения наследства. В главных ролях — Николас Чавез и Купер Кох.

Премьера — 19 сентября на Netflix

«Пингвин» / The Penguin

Джокеру пришла пора подвинуться с верхушки пантеона главных злодеев франшизы о Бэтмене! Новое шоу по вселенной комиксов DC расскажет историю мафиози Освальда Кобблпота, также известного как Пингвин. Заглавную роль исполняет Колин Фаррелл, уже сыгравший этого злодея в «Бэтмене» Мэтта Ривза (но в новом гриме, отметим, совершенно неузнаваемый). Сериал расскажет о том, как Пингвин пришел к власти в Готэме после кончины влиятельного суперзлодея Кармайна Фальконе. Режиссером выступил Крэйг Зобел («Мейр из Исттауна»).

Премьера — 19 сентября на Max

«Чрезвычайно королевский скандал» / A Very Royal Scandal

Сериал от создателей «Очень английского скандала» и «Очень британского скандала» обыграет и посмакует детали, окружавшие скандальное интервью принца Эндрю журналистке Эмили Майтлис в 2019 году, в котором королевская особа объясняла свои весьма подозрительные связи с финансистом, насильником и киднепером Джеффри Эпштейном. Сюжет оказался настолько популярным, что в марте 2024 года на Netflix уже вышел целый фильм по мотивам этой беседы — «Сенсация» с Джиллиан Андерсон. В сериале же главные роли исполнят Майкл Шин и Рут Уилсон. Режиссером выступил Джулиан Джаррольд («Преступление и наказание»).

Премьера — 19 сентября на Prime Video, а трейлер пока не подоспел

«Пенелопа» / Penelope

«В диких условиях» по-зумерски: 16-летняя Пенелопа оставляет семью, учебу и цивилизацию, чтобы построить с нуля жизнь в лесах штата Вашингтон. Шоураннером драматического сериала выступил Марк Дюпласс («Джефф, живущий дома»), который вместе с братом Джеем также работал исполнительным продюсером. В заглавной роли — Меган Скотт («И повсюду тлеют пожары»).

Премьера — 24 сентября на Netflix

«Все до сих пор ненавидят Криса» / Everybody Still Hates Chris

Культовый американский ситком 2006 года возвращается в формате анимационного шоу — конечно же, с Крисом Роком в главной роли. К звезде комедий и стендапов присоединятся известные по оригинальному проекту Терри Крюс и Тичина Арнольд.

Премьера — 25 сентября на Comedy Central, а вот трейлера пока нет

«Гротеск» / Grotesquerie

Детективная история от Райана Мерфи («Американская история ужасов», «Американская история преступлений») вращается вокруг монахини Меган и сыщика Лоиса, которые расследуют серию ужасающих преступлений и разбираются в собственных отношениях. В сериале снялись Ниси Нэш, Лесли Мэнвилл и игрок в американский футбол Трэвис Келси.

Премьера — 25 сентября на FX