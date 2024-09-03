Критики назвали фильм с российскими актерами претендентом на «Оскар»

Американский фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера может стать триумфатором церемонии вручения премии «Оскар». Такое мнение высказали авторитетные критики издания Variety.

© кадр из фильма

Картина, в которой сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, получила высокие оценки сначала на престижном Каннском фестивале, а затем и на смотре в Теллурайде. Как пишет издание, оба артиста достойны быть выдвинутыми на соискание премии Американской киноакадемии в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Исполнительница главной роли Майки Мэдисон также отмечается как кандидат на награду за лучшую женскую роль.

Известно, что фильм выйдет в российский прокат 17 октября.

Ранее стало известно, что картина получила главный приз Каннского кинофестиваля.