Кассовые сборы фильма «Огненный лис» превысили 85 млн рублей

Кассовые сборы фильма "Огненный лис", снятого в Кроноцком заповеднике на Камчатке, превысили 85 млн рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева.

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"Огненный лис" собрал больше 85 млн рублей и стал самым кассовым неигровым фильмом. Фильм снимался в Кроноцком заповеднике, камера следила за жизнью лис, медведей и других зверей", - рассказала Лебедева, выступая на сессии ВЭФ "Культурное лидерство как фактор конкурентоспособности регионов".

По данным властей региона, ранее лидером в данном жанре являлся проект 2021 года "Байкал: Удивительные приключения Юмы", собравший за весь период проката 41 млн рублей.

"Огненный лис" - это история, основанная на реальных событиях. В центре сюжета лис по имени Ветер, который родился самым слабым в семье, но сумел выжить после нападения медведя и покорить сердце красавицы Лавы. В фильме отражена непростая жизнь диких животных Кроноцкого заповедника на Камчатке. Его премьера состоялась в апреле в рамках Московского международного кинофестиваля.

Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.