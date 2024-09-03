Бюджет «Достать ножи 3» в пять раз больше первой части

Авторитетный инсайдер Джефф Снайдер опубликовал новую колонку в личном блоге, посвящённую киноиндустрии. По его данным, онлайн-кинотеатр Netflix потратил на детектив «Достать ножи: Проснись, мертвец» около $ 210 млн — гигантскую для жанра сумму.

© Чемпионат.com

Для сравнения: бюджет первых двух частей составил примерно $ 40 млн. С чем связан пятикратный рост, неизвестно, однако предполагается, что в эту сумму входят не только контракты актёров, но и затраты на маркетинг.

Главную роль в грядущем детективе вновь сыграет Дэниел Крейг, к нему присоединятся Томас Хейден Чёрч (Песочный человек из «Человека-паука»), Джереми Реннер (Соколиный глаз из «Мстителей»), Джош Бролин (Танос из «Мстителей»), Кейли Спейни («Чужой: Ромул»), Эндрю Скотт («Шерлок») и Мила Кунис («Чёрный лебедь»). Премьера ленты состоится в 2025 году.