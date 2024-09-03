Стартовали съемки музыкальной сказки «Алиса в Стране чудес»

Стартовали съёмки полнометражной музыкальной сказки "Алиса в Стране чудес", онлайн-кинотеатр KION публикует фото со съёмочной площадки.

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Лента станет адаптацией знаменитой детской радиопьесы по мотивам сказки Льюиса Кэролла на стихи Владимира Высоцкого, его песни прозвучат в современной обработке.

По сюжету 15-летняя школьница Алиса попадает в Страну чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. Там она обнаруживает своих знакомых, но никто из них не узнаёт Алису. Чтобы вернуться домой, героине предстоит преодолеть множество препятствий и странностей, а заодно повзрослеть и спасти Страну Чудес от катастрофы.

В роли Алисы - Анна Пересильд ("Слово пацана. Кровь на асфальте"). Также в ролях: Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк, Артем Кошман и другие.

Режиссёр - Юрий Хмельницкий ("Лёд 3").