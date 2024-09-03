Комиссия «Москино» помогла согласовать более тысячи съемок в столице

С начала года кинокомиссия «Москино» помогла создателям фильмов и производителям видеоконтента согласовать свыше тысячи съемок в парках, на улицах, на территориях объектов культурного наследия и других столичных площадках, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

— Больше всего заявок с января по август этого года пришлось на сериалы. На втором месте — фильмы, затем — короткометражки, курсовые и дипломные работы студентов профильных учебных заведений. Самыми популярными локациями стали Парк Горького, «Сокольники» и Измайловский парк, — отметила Сергунина.

По ее словам, популярностью также пользуются Театральная и Триумфальная площади, усадьбы Кусково и Остафьево, Екатерининский дворец, Живописный мост, парк «Зарядье» и зона отдыха «Серебряный бор».

Среди востребованных площадок в кинопарке «Москино», уникальном комплексе натурных декораций, оказались столичные улицы, вокзал и деревня.

Недавно Сергей Собянин заявил, что будет продвигать Москву как новый центр международной киноиндустрии. По его словам, это позволит городу продвинуться в сфере международной индустрии кино. Для производства фильмов специалисты построили Московский кинокластер. В рамках профильной недели по всей территории столицы проходили кастинги, лекции и показы фильмов. Помимо этого, было проведено девять тематических кинофестивалей. За прошедшую неделю событие посетили более 600 тысяч зрителей.

Сергей Собянин ранее сообщил, что Москва стала лидером российского кинопроизводства. В 2018 году создали городскую кинокомиссию, которая помогает быстро согласовывать съемки на столичных объектах.