Дженна Ортега хочет сыграть с Вайноной Райдер в сериале «Уэнсдей»

Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега заявила, что очень хотела бы увидеть во втором сезоне Вайнону Райдер. Они вместе сыграли в грядущей хоррор-комедии «Битлджус 2», которая по стилю схожа с шоу от Netflix благодаря общему режиссёру — Тиму Бёртону.

© кадр из фильма

Съёмки «Уэнсдей» стартовали весной и сейчас находятся на паузе из-за проходящего Венецианского кинофестиваля. Ортега призналась, что очень хотела бы заманить Райдер на съёмочную площадку, однако та постоянно занята на съёмках других проектов.

Заманить Вайнону во второй сезон «Уэнсдей» было бы круто, но эта девушка так занята… Я бы хотела снова поработать с ней, если не над «Уэнсдей», то над чем-нибудь другим. Мы постоянно обсуждаем это вместе с ней, и мне бы очень хотелось сыграть с ней где-нибудь ещё.

Сейчас обе девушки заняты разными проектами: Дженна Ортега заканчивает съёмки второго сезона «Уэнсдей», а Вайнона Райдер участвует в производстве пятого сезона «Очень странных дел». Премьеры обоих сериалов состоятся в 2025 году.