О чем будет кинофестиваль «‎Саратовские страдания» в этом году

Концепцией XXI международного кинофестиваля документальной мелодрамы "Саратовские страдания" станет "строительство моста", соединяющего людей и страны. Об этом на пресс-конференции сообщила директор кинофестиваля Татьяна Зорина.

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Фразеологизм "наводить мосты" предполагает установление дружеских и деловых связей.

"Концепция фестиваля в этом году - "строится мост", в юбилей съемок фильма (режиссеров Олега Ефремова и Гавриила Егиазарова - прим. ТАСС). <…> Мост - это то, что соединяет два берега, людей, страны, сердца и души. В этом смысле Олег Ефремов, когда снимал "Строится мост", использовал мост как декорацию и как разговор о новом времени. <…> Вот и у нас концепция "строится мост" прописана во всех смыслах. Говорят, недружественные страны, а люди продолжают в этом смысле сохранять мосты в Россию, присылают нам кино, понимают, что им интересна российская провинция", - сказала Зорина.

По ее словам, фильмом "Строится мост" откроется фестиваль, который будет проходить с 5 по 19 сентября. Киноленту прокомментируют эксперты.

В 2024 году на кинофестиваль подали 2 405 заявок из 122 стран. Было отобрано 102 фильма, из них 22 короткометражки.

"Много фильмов [прислали] из Европы, большое число фильмов неожиданно из США и Канады. Каждый год в пределах десятка [заявок], в этом году - почти под сотню", - отметила директор фестиваля.

Зорина обратила внимание на то, что в представленных на фестиваль фильмах возвращается тенденция на показ режиссера в кадре.

"Сейчас режиссеры активно вовлекаются в это действие, в диалог с героями фильма. Чрезвычайно интересное явление", - сказала она.

Как отмечают организаторы, помимо кинопоказов, в рамках "Саратовских страданий" откроется проект "Школа новой визуальности". Там будут работать три лаборатории: анимационного документального кино, индустриального кино и видеопрезентации, а также медиакритики и компьютерных игр. С участниками будут работать профессионалы российского кино и телевидения, популяризаторы отрасли, ученые, представители СМИ и блогеры.

О фестивале

Международный кинофестиваль документальной мелодрамы "Саратовские страдания" - единственный в мире фестиваль в таком жанре. В 2024 году зрителей ожидают пять конкурсных программ: основной международный конкурс, "Саратов - открытый город", "Наша кинофабрика" (фильмы, снятые саратовскими авторами и о Саратове), "Коротко" (короткометражные фильмы), "Саратовские страдания.ART" (фильмы об искусстве).