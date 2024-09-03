Netflix закрыл спин-офф «Песочного человека» на фоне скандала с Нилом Гейманом

Стриминговый сервис Netflix отказался от второго сезона сериала «Детективы с того света», основанного на серии комиксов писателя Нила Геймана, через несколько недель после того, как автора обвинили в сексуализированном насилии. Об этом сообщает NME.

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В июле две женщины заявили, что писатель Нил Гейман «совершал с ними грубые и болезненные действия сексуального характера». Сам писатель все обвинения отрицает.

Премьера «Детективов с того света» состоялась 25 апреля 2024 года. Сериал рассказывал о двух подростках, которые решили не отправляться в загробный мир, а остаться на Земле, чтобы расследовать сверхъестественные преступления. Приключенческое шоу стало частью вселенной «Песочного человека» за авторством того же Геймана.

NME связывает закрытие шоу с обвинениями в адрес Геймана, поскольку сериал был достаточно успешным среди зрителей. У «Детективов с того света» 92% «свежести» на Rotten Tomatoes, а также третье место в американском чарте Neilsen.

Ранее сообщалось, что Том Круз ждет съемок в космосе из-за своей одержимости НЛО.