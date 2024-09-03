Вышел новый тизер второго "Джокера"
Студия Warner Bros. представила новый тизер второй части "Джокера" - фильма "Джокер: Безумие на двоих" режиссера Тодда Филлипса.
Фильм расскажет об истории знакомстве Артура Флека / Джокера и Харли Квинн.
Главные роли исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага. В ролях также: Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Зази Битц и Стив Куган.
Премьера картины состоится 4 сентября на Венецианском кинофестивале. В зарубежный прокат "Джокер" выйдет 4 октября.
Предыдущий тизер - здесь.