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Вышел новый тизер второго "Джокера"

Студия Warner Bros. представила новый тизер второй части "Джокера" - фильма "Джокер: Безумие на двоих" режиссера Тодда Филлипса.

Вышел новый тизер второго «Джокера»
© Российская Газета

Фильм расскажет об истории знакомстве Артура Флека / Джокера и Харли Квинн.

Главные роли исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага. В ролях также: Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Зази Битц и Стив Куган.

Премьера картины состоится 4 сентября на Венецианском кинофестивале. В зарубежный прокат "Джокер" выйдет 4 октября.

Предыдущий тизер - здесь.

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Хоакин Феникс
Кэтрин Кинер
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