Конкурсные фильмы, встречи с артистами и мастер-классы от выдающихся режиссеров. В Ташкенте готовятся к открытию XVI Международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути», сообщает «МИР 24».

На творческой площадке, во Дворце национального искусства, соберутся кинематографисты со всего мира. Они будут обмениваться опытом и контактами. Но, главное, в рамках фестиваля объявят победителей конкурса. На суд жюри представлено более 400 фильмов из 60 стран. Лауреатов определят среди короткометражек и в фильмах полного метра.

«Мы собираем кинематографистов со всего мира, со всей планеты. Это выдающиеся мастера мирового кино, селебрити, известные лица кино – актеры, актрисы, режиссеры, продюсеры, сценаристы, драматурги, киноведы и ведущие эксперты в этой области. И отличия этого 16-го по счету Ташкентского международного кинофестиваля в том, что никаких географических ограничений», – рассказал исполнительный директор Ташкентского международного кинофестиваля Фуркат Усманов.

Одним из ключевых событий фестиваля станет Форум анимационного кино стран ТЮРКСОЙ и съезд кинопродюсеров. Они обсудят перспективы развития индустрии. Там же молодые кинематографисты смогут презентовать свои проекты и, возможно, найти инвесторов для их реализации.