В России выйдет хоррор «‎Дом ада: Исследователи потустороннего»‎

Компания "Экспонента фильм" 19 сентября выпустит в российский прокат мистический хоррор "Дом ада: Исследователи потустороннего".

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Фильм разработали создатели культовой хоррор-франшизы ООО "Дом ада". Режиссером и сценаристом фильма выступил Стивен Когнетти, работавший над другими проектами в серии.

По сюжету исследователи потустороннего Марго, Ребекка и Чейз приезжают в особняк Кармайклов. Это дом с тёмным прошлым, 30 лет назад там произошли загадочные и ужасающие события - двое членов семьи Кармайклов были убиты, а двое пропали без вести.

Начав свое расследование, группа "сетевых детективов" выясняет, что перед трагедией в особняке неподалеку сгорел отель "Абаддон" с оккультистами.

Пытаясь сложить из этих событий единый пазл, друзья сталкиваются с самим злом.

В ролях: Бриджет Роуз Перротта, Дестини Лейлани Браун, Джеймс Лидделл и другие.