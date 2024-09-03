Когда выйдет второй сезон комедии «Исправление и наказание»

Второй сезон комедии "Исправление и наказание" выйдет 16 сентября в 20:00 на телеканале ТНТ. Производством сериала занималась компания Good Story Media, режиссером выступил Эдуард Парри.

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В новом сезоне Алёна Неверова станет исполняющей обязанности начальника колонии - она станет ещё более одержимой в своих затеях по превращению заключённых в добрых людей и почти перестанет видеть грань между светом и тьмой.

Также Неверова встретится с новым начальником колонии - он не верит, что людей можно исправить, и в столкновении этих двух разных взглядов для каждой из сторон родится новая истина. Костя будет винить в своих неудачах Неверову и будет намерен отомстить ей, Марина вступит в романтические отношения с Цыреновым, Жанна продолжит противостоять абьюзеру Жукову, но в их дуэте появится новый участник, который всё кардинально изменит. А поначалу отчаявшаяся в своих перспективах Лида найдёт неожиданный вариант подняться на ноги.

К своим ролям вернулись Анна Михалкова, Татьяна Лютаева, Наталья Бардо, Александра Макарская, Влад Прохоров, Ольга Виниченко, Тимофей Трибунцев, Игорь Грабузов, Олег Кассин, Бесо Гатаев, Андрей Пынзару и другие.

К актерскому составу также присоединились Михаил Пореченков, Ксения Каталымова, Роман Мадянов, Борис Хвошнянский, Юлия Гришаева и Рухин Магеррамов.

Всего в новом сезоне будет 16 серий.