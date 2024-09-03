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Фото: "Исправление и наказание" с Анной Михалковой возвращается с новым сезоном

Второй сезон комедии "Исправление и наказание" выйдет 16 сентября в 20:00 на телеканале ТНТ. Производством сериала занималась компания Good Story Media, режиссером выступил Эдуард Парри.

Когда выйдет второй сезон комедии «Исправление и наказание»
© Российская Газета

В новом сезоне Алёна Неверова станет исполняющей обязанности начальника колонии - она станет ещё более одержимой в своих затеях по превращению заключённых в добрых людей и почти перестанет видеть грань между светом и тьмой.

Также Неверова встретится с новым начальником колонии - он не верит, что людей можно исправить, и в столкновении этих двух разных взглядов для каждой из сторон родится новая истина. Костя будет винить в своих неудачах Неверову и будет намерен отомстить ей, Марина вступит в романтические отношения с Цыреновым, Жанна продолжит противостоять абьюзеру Жукову, но в их дуэте появится новый участник, который всё кардинально изменит. А поначалу отчаявшаяся в своих перспективах Лида найдёт неожиданный вариант подняться на ноги.

К своим ролям вернулись Анна Михалкова, Татьяна Лютаева, Наталья Бардо, Александра Макарская, Влад Прохоров, Ольга Виниченко, Тимофей Трибунцев, Игорь Грабузов, Олег Кассин, Бесо Гатаев, Андрей Пынзару и другие.

К актерскому составу также присоединились Михаил Пореченков, Ксения Каталымова, Роман Мадянов, Борис Хвошнянский, Юлия Гришаева и Рухин Магеррамов.

Всего в новом сезоне будет 16 серий.

Фильмы и сериалы
Юлия Гришаева
Ксения Каталымова
Бесо Гатаев
Игорь Грабузов
Ольга Виниченко
Олег Кассин
Борис Хвошнянский
Андрей Пынзару
Эдуард Парри
Наталья Бардо
Анна Михалкова
Михаил Пореченков
Роман Мадянов
Тимофей Трибунцев
Татьяна Лютаева