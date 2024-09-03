Иван Макаревич снимает сериал «Уроки китайского»

Съемки сериала «Уроки китайского» стартовали в конце августа 2024 года. Первый совместный проект телеканала СТС и онлайн-кинотеатра «Амедиатека» станет и режиссёрским дебютом Ивана Макаревича, который также написал для него музыку. В проекте снимаются Артём Ткаченко, Анна Слю, Анна Михалкова, Илья Бледный, Михаил Горевой, а главные роли исполнят молодые актёры Александра Немчинова («Смычок», «Самая большая луна») и Денис Никитин («Карамора»).

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По сюжету, после смерти матери Никита Симачёв (Никитин) переезжает к отцу — известному фармакологу, за чьей разработкой ведут охоту опасные люди. Чтобы защитить сына, Симачёв-старший (Ткаченко) тайно нанимает ему телохранительницу Мэйлин (Немчинова), участницу влиятельного китайского клана. Под видом студентки по обмену она знакомится с Никитой и открывает для себя новый мир свободы и ярких чувств, которые никогда не позволяла себе испытывать.

Премьера 8-серийного молодежного драмеди состоится в 2024 году на «Амедиатеке», после чего сериал выйдет в эфир СТС.