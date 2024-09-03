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Расписание выхода детективного сериала «Трасса» от Okko

Уже 5 сентября состоится премьера сериала «Трасса». Шоу расскажет историю судьи, отправившейся на поиски пропавшей приёмной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью. Курортный городок становится местом страшного преступления, при этом Светлана и её приёмная дочь Кира каким-то образом связаны со всем происходящим.

Расписание выхода детективного сериала «Трасса»
© Чемпионат.com

Первые два эпизода будут доступны в день премьеры в онлайн-кинотеатре Okko, остальные планируются к выходу еженедельно по четвергам. Всего в первый сезон войдёт 10 серий: финал состоится 31 октября.

Расписание выхода сериала «Трасса» от Okko

  • 1-я серия — 5 сентября;
  • 2-я серия — 5 сентября;
  • 3-я серия — 12 сентября;
  • 4-я серия — 19 сентября;
  • 5-я серия — 26 сентября;
  • 6-я серия — 3 октября;
  • 7-я серия — 10 октября;
  • 8-я серия — 17 октября;
  • 9-я серия — 24 октября;
  • 10-я серия — 31 октября;
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