Расписание выхода детективного сериала «Трасса» от Okko
Уже 5 сентября состоится премьера сериала «Трасса». Шоу расскажет историю судьи, отправившейся на поиски пропавшей приёмной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью. Курортный городок становится местом страшного преступления, при этом Светлана и её приёмная дочь Кира каким-то образом связаны со всем происходящим.
Первые два эпизода будут доступны в день премьеры в онлайн-кинотеатре Okko, остальные планируются к выходу еженедельно по четвергам. Всего в первый сезон войдёт 10 серий: финал состоится 31 октября.
Расписание выхода сериала «Трасса» от Okko
- 1-я серия — 5 сентября;
- 2-я серия — 5 сентября;
- 3-я серия — 12 сентября;
- 4-я серия — 19 сентября;
- 5-я серия — 26 сентября;
- 6-я серия — 3 октября;
- 7-я серия — 10 октября;
- 8-я серия — 17 октября;
- 9-я серия — 24 октября;
- 10-я серия — 31 октября;