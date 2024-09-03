Расписание выхода детективного сериала «Трасса»

Уже 5 сентября состоится премьера сериала «Трасса». Шоу расскажет историю судьи, отправившейся на поиски пропавшей приёмной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью. Курортный городок становится местом страшного преступления, при этом Светлана и её приёмная дочь Кира каким-то образом связаны со всем происходящим.

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Первые два эпизода будут доступны в день премьеры в онлайн-кинотеатре Okko, остальные планируются к выходу еженедельно по четвергам. Всего в первый сезон войдёт 10 серий: финал состоится 31 октября.

Расписание выхода сериала «Трасса» от Okko