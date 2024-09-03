Опубликован трейлер комедийного сериала «Родители родителей»

Трейлер комедийного сериала «Родители родителей» был обнародован 3 сентября 2024 года. «ИнтерМедиа» напоминает, что это сиквел ситкома «Родители», и он расскажет уже о трех поколениях семьи Соколовых, живущих в одном большом доме. К своим ролям вернутся Мария Порошина, Александр Самойленко, Анастасия Крылова, Александр Самойленко-мл., Никита Митасов, Артем Башенин, а также появятся новые герои в исполнении Ангелины Поплавской, Леонида Ярмольника, Бориса Дейкова, Алины Дуловой, Арины Савостьяновой, Льва Зайда и др. Режиссером вновь стал Александр Жигалкин, который сыграл и одну из ролей.

© Кадр из трейлера сериала "Родители родителей"

Сыновья выросли завели свои собственные семьи. Тимофей и Полина стали дважды родителям, Илья женился и только Макс полностью поглощен бизнесом — семейной пекарней. Но всё меняется, когда он решает представить родителям свою новую избранницу — Леру… и её десятилетнего сына Мишу.

Премьерный показ сериала «Родители родителей» стартует 16 сентября на телеканале «Солнце», а с 17-го числа он будет доступен в онлайн-кинотеатрах Okko и Start.