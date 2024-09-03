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Том Хиддлстон и Марк Хэмилл — на кадрах из фильма «Жизнь Чака» Майка Флэнагана

Издание Vanity Fair представило первые кадры из фильма «Жизнь Чака». Премьера экранизации рассказа Стивена Кинга состоится уже 6 сентября, до России лента официально не доберётся.

Опубликованы первые кадры из фильма «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном
© globallookpress

На первых кадрах можно увидеть главных героев в исполнении Тома Хиддлстона (Локи из фильмов Marvel) и Марка Хэмилла («Звёздные войны»). Проект расскажет историю жизни Чака Кранца, рассказанную от его старости к молодости. Вместе с Хэмиллом и Хиддлстоном сыграют Карен Гиллан («Стражи Галактики»), Мэттью Лиллард («Крик»), Кейт Сигел («Призрак дома на холме») и другие актёры.

Режиссёром проекта выступил Майк Флэнэган, известный по фильму «Доктор Сон», «Падению дома Ашеров» и другим фантастическим триллерам.

Первые кадры из фильма «Жизнь Чака» по роману Стивена Кинга

© Vanity Fair/Intrepid Pictures
© Vanity Fair/Intrepid Pictures
© Vanity Fair/Intrepid Pictures
© Vanity Fair/Intrepid Pictures
© Vanity Fair/Intrepid Pictures
Фильмы и сериалы
Крик
Призрак дома на холме
Стражи Галактики
Майк Флэнаган
Кейт Сигел
Мэттью Лиллард
Марк Хэмилл
Стивен Кинг
Карен Гиллан