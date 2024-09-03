В Москве состоялась премьера нового сериала о группе «‎Комбинация»

Премьера сериала о женской поп-группе "Комбинация", прославившейся благодаря хитам Russian Girls, American Boy, " Не забывай" и "Бухгалтер", состоялась в московском киноцентре "Октябрь".

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"Мы столько вложили эмоций в этот проект, что на самом деле требуем их обратно от вас. Надеемся, что это получится. Вы будете плакать и смеяться, смеяться и плакать в любой из очередностей", - сказал со сцены режиссер проекта Никита Власов.

Сериал, который выйдет на платформе Wink 6 сентября, расскажет о творческом пути участниц группы "Комбинация" - Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа была создана в 1988 году в Саратове и прославилась в начале 1990-х годов.

Иванова на премьере рассказала, что пришла посмотреть проект в роли зрителя, а не строгого критика. Она также отметила, что не испытала шока, увидев себя на экране.

"Я всегда с большой душевной теплотой вспоминаю всю историю нашей группы. Потому что это была наша юность, и все было интересно, и все было прекрасно, весело. Поэтому это абсолютно как-то хорошее, доброе, теплое воспоминание. Очень интересно посмотреть, как это все будет на экране", - сказала она журналистам.

Иванова также отметила, что обсуждала предстоящую премьеру с Аленой Апиной.

"У нее настрой такой же, как у меня. Хочется посмотреть, хочется еще раз окунуться в это дело, вспомнить. Былое, как сказать", - добавила она.

Исполнители главных ролей

Главные роли в проекте исполнят Никита Кологривый ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), Елизавета Базыкина ("Надвое"), Павел Прилучный ("Мажор"), Анастасия Уколова ("Громкая связь"), Даниил Воробьев (Happy End) и другие.

"Мне кажется, что это правда будет очень приятная ностальгия. Ценности, которые мы исследуем в сериале, они семейные, дружеские. Это, так скажем, все про любовь, про выбор. Я считаю, что это необходимая картина нашей стране. Конечно, и для меня тоже это необходимая картина. Я очень счастлив, что принял в ней участие", - сказал журналистам Кологривый.

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"Каждый из нас думает, что вы будете в шоке. Потому что мы посмотрели уже несколько серий, и мы в шоке. Мы реально уверены, что вам очень понравится, поэтому просто получите удовольствие", - добавила Анастасия Уколова.

Режиссером "Комбинации" стал Никита Власов ("Лада Голд", "Мажор в Сочи"), а продюсерами выступили Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Александр Косарим, Антон Володькин и другие. В роли креативных продюсеров - Жора Крыжовников и Денис Уточкин.