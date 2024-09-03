«Скучный бред». Кинокритик не верит в успех фильма «Алиса в Стране чудес»

Предстоящий фильм «Алиса в Стране чудес» является «крайне стремным проектом», заявил NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. О начале съемок картины стало известно 3 сентября, главную роль исполнит звезда «Слова пацана» Анна Пересильд. Также в фильме снимутся Милош Бикович и Паулина Андреева. Мюзикл станет современной экранизацией популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла.

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«На волне то ли успеха, то ли провала "Летучего корабля" и "Бременских музыкантов" — по кассе это успех, а по оценкам это провал, — скорее всего, это может быть провал. Это крайне стремный проект. Высоцкий в аудиоспектакле "Алиса в Стране чудес" сработал очень профессионально, но его музыка однообразна и скучна. В принципе, хорошая работа была для 70-х годов, но она там и осталась», — сказал собеседник.

По словам Шпагина, если мюзикл Высоцкого переведут напрямую, то получится «довольно скучный бред». При этом если сделать проект «с бурной фантазией, но с элементами песен Высоцкого, его лучшими вещами», то может получиться «что-то интересное, как сделали "Сто лет тому вперед"».

«Если оторваться, приколоться, то хорошо. Только непонятно, к чему здесь песни Высоцкого. Это можно сделать как сатиру, прикольное абсурдистское произведение. Если они пойдут в эту сторону и крайне осторожно будут работать с песнями Высоцкого и переводить в более попсовое состояние, то тогда их ждет удача», — отметил Шпагин.

При этом кинокритик ничего не смог сказать о режиссере картины Юрии Хмельницком, поскольку не знает, чего от него ждать. Он добавил, что «здесь все нужно одухотворить совершенно новым сознанием, тогда надежда есть».

Ранее Анна Пересильд призналась, что столкнулась с хейтом после выхода картины «Нежность» с ее участием. По ее словам, зрители указали, что у звезды одно и то же выражение лица. Исполнительница роли Айгуль в «Слове пацана» добавила, что старается различать обоснованную критику и хейт.