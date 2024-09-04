В Махачкале открывается международный фестиваль документального кино

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" открывается в Кумыкском театре имени Алимпаши Салаватова в среду в Махачкале. Гостям фестиваля представят фильмы российских документалистов о героях специальной военной операции, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"В программе мероприятия - фильмы о героях специальной военной операции: военных, медиках, волонтерах, военкорах, деятелях культуры. Это ленты не только телеканала RT, но и независимых документалистов и военкоров российских федеральных каналов. Также состоятся встречи с авторами и героями фильмов. Запланированы дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения", - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет с 4 по 6 сентября. Мероприятие откроется премьерой фильма автора-документалиста Руслана Гусарова и режиссера Артема Сомова "Будем жить" о трех бойцах, получивших ранения в зоне специальной военной операции. Во второй и третий день фестиваля пройдут показы фильмов и три круглых стола.

"Почему в окопах нет атеистов и как молитва помогает бойцам бить врага? Поговорим об этом вместе с российским государственным деятелем, адвокатом и телеведущим Павлом Астаховым. <…> Знаменитые на весь мир пранкеры Вован и Лексус расскажут о современных методах ведения информационной войны", - добавили в пресс-службе.

Один из круглых столов посветят 25-летию разгрома международных бандформирований. Как сообщил ТАСС документалист Руслан Гусаров, в программе мероприятия запланирован показ фильмов о вторжении боевиков в Дагестан.

"Поскольку нынешний год - это год 25-летия со дня разгрома международных банд террористов в Дагестане, то само название [фестиваля] приобретает новое звучание, есть связь поколений, когда думаем о событиях 1945-го, 1999-го и сегодня о тех, кто защищает на специальной военной операции интересы России. <...> Это больше, чем показ фильмов, это попытка проанализировать произошедшее", - сказал Гусаров.

О фестивале

Первый фестиваль "RT.Док: Время наших героев" открылся в Москве в феврале 2023 года - в годовщину начала специальной военной операции. С тех пор он прошел в семи городах России, включая Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Курск, Иркутск и Волгоград. Также фестиваль побывал и в Донбассе - показы прошли по линии фронта в подразделениях Вооруженных Сил РФ, а также в госпитале. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.