«Миссия: Красный»: что известно о боевике с Дуэйном Джонсоном

Этой осенью на экраны выходит рождественский фильм «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом в главных ролях. Картина сочетает в себе черты комедийного боевика и детектива — сюжет разворачивается вокруг похищения Санта-Клауса, главного символа Рождества. «Лента.ру» рассказывает, на какую дату запланирована премьера фильма «Миссия: Красный», какие подробности сюжета уже известны и кто из звезд принял участие в съемках.

© Lenta.ru

Главное о фильме

Дата выхода

В мировом прокате фильм «Миссия: Красный» появится 14 ноября 2024 года. В этот день картину смогут посмотреть жители Австралии, Аргентины, Венгрии, Германии, Италии и ряда других стран. В США, Великобритании, Испании, Канаде премьера состоится на день позже — 15-го числа. После запуска проката кино также выйдет на сервисе Prime Video.

Мировая премьера фильма «Миссия: Красный» состоится 14 ноября 2024 года

По компания Amazon MGM Studios надеется на максимальные сборы в предпраздничный период. По предварительным подсчетам, ожидания должны полностью оправдаться, однако у фильма будут серьезные конкуренты в прокате: триллер Барри Левинсона «Мудрые парни» (Alto Knights) с Робертом Де Ниро в главной роли и новогодний фильм Далласа Дженкинса «Лучшее рождественское представление всех времен» (The Best Christmas Pageant Ever).

Покажут ли «Миссию: Красный» в России

Информации об официальной премьере картины в России нет. В 2022 году компания Amazon приостановила поставки товаров клиентам из России и Республики Беларусь, а также заблокировала доступ к Prime Video, объявив, что новые регистрации из этих стран больше не принимаются.

Так что, скорее всего, в российских кинотеатрах «Миссию: Красный» можно будет посмотреть в рамках так называемого «серого проката».

Сюжет

Самое ужасное, что только могло случиться перед Рождеством, случилось: Санта-Клауса (под кодовым прозвищем Красный) похитили. Найти его поручают начальнику службы безопасности Северного полюса Каллуму Дрифту, которому потребуется помощь самого известного в мире охотника за головами Джека О'Мэлли. Вместе они отправляются в кругосветное путешествие, чтобы найти Санту и спасти Рождество.

Никакие дополнительные сюжетные линии пока не раскрываются, но создатели картины описывают ее как приключенческую комедию, которая представляет зрителям целую киновселенную — есть вероятность, что при удачном релизе фильма и позитивной реакции зрителей историю расширят до франшизы.

В прошлом году Дуэйн Джонсон Гарри Поттера», а также ретро-фильма «Эта замечательная жизнь» и предлагает по-другому взглянуть на Рождество.

Сценарист фильма Хирам Гарсиа сказал, что «Миссия: Красный» — особенная для него история, которую он давно хотел рассказать. По его словам, картина переосмысливает всю традиционную мифологию Рождества.

Съемочная команда и актеры

Режиссером фильма выступил Джейк Кэздан («Страна чудаков», «Джуманджи: Зов джунглей», «Джуманджи: Новый уровень»); сценарий написал Крис Морган («Форсаж», «Охотники за монстрами», «Особо опасен») по оригинальной истории Хирама Гарсиа. Гарсиа вместе с Кэзданом, а также Мелвином Маром выступили, помимо прочего, в качестве продюсеров.

Главные звезды фильма «Миссия: Красный» — Дуэйн Джонсон («Второй шанс», «Форсаж 5», «План игры») и Крис Эванс («Достать ножи», «Мстители», «Одаренная»). Также в картине снялись Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины», «Вражда»), Люси Лью («Убить Билла», «Почему женщины убивают»), Мэри Элизабет Эллис («Бруклин 9-9», «Доктор Хаус»), Дж. К. Симмонс («Одержимость», «Ла-Ла Ленд»).

Производство

Съемки фильма начались в октябре 2022 года в Атланте и завершились в феврале 2023 года. По данным The Wrap, производство сильно тормозилось из-за неорганизованности Джонсона, который опаздывал на съемки по семь-восемь часов и пропустил несколько съемочных дней. Эти задержки обошлись шоураннерам в дополнительные 50 миллионов долларов.

Изначально планировалось, что «Миссия: Красный» выйдет сразу на Prime Video 20 декабря 2023 года, однако релиз отложили из-за забастовки сценаристов и актеров, разразившейся в прошлом году. В результате было решено, что картина сначала выйдет в кинотеатрах — Amazon MGM будет распространять ее в США, а Warner Bros. Pictures займется международным прокатом.

Боевики, в которых действие происходит на Рождество

В канун Рождества компания, в которой работает Холли Макклейн, устраивает вечеринку в небоскребе «Накатоми Плаза» в Лос-Анджелесе. В разгар праздника в небоскреб врывается банда политических террористов и захватывает заложников, в число которых попадает и Холли. Ей на помощь устремляется муж Джон, приехавший в город, чтобы помириться с любимой.

«Долгий поцелуй на ночь»

Школьная учительница Саманта Кейн живет с любимой дочерью и считает, что в целом все у нее складывается прекрасно: спокойная жизнь в маленьком городке, работа, друзья. Вот только восемь лет назад Саманта полностью потеряла память и совсем не знает, чем она занималась до этого. Постепенно воспоминания начинают возвращаться, и она с ужасом понимает, что когда-то была агентом ЦРУ.

В канун Рождества один хитрый мошенник пытается кинуть мафию и развести ее на крупные деньги. Чтобы провернуть дело, он заручается поддержкой владелицы стрип-клуба и юриста, который на самом деле работает на мафию. Юрист понятия не имеет, что становится пешкой в двойной игре и что эта игра ставит под угрозу не только его сочельник, но и всю его спокойную жизнь.

Год выхода: 1998

Режиссер: Тони Скотт

В ролях: Уилл Смит, Джин Хэкмен, Джон Войт, Реджина Кинг, Лорен Дин, Джейк Бьюзи

Адвокат Роберт Дин отправляется за рождественскими подарками для жены и внезапно получает загадочную кассету. На ней записан серьезный компромат на высокопоставленного чиновника, однако секретная служба узнает о кассете раньше Роберта и решает устранить нежелательного свидетеля.