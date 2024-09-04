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Фильм «Миссия: Красный», 2024 год: что известно о новом боевике с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом

Этой осенью на экраны выходит рождественский фильм «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом в главных ролях. Картина сочетает в себе черты комедийного боевика и детектива — сюжет разворачивается вокруг похищения Санта-Клауса, главного символа Рождества. «Лента.ру» рассказывает, на какую дату запланирована премьера фильма «Миссия: Красный», какие подробности сюжета уже известны и кто из звезд принял участие в съемках.

«Миссия: Красный»: что известно о боевике с Дуэйном Джонсоном
© Lenta.ru

Главное о фильме

  • Год выхода: 2024
  • Страна: США
  • Жанры: фэнтези, боевик, комедия, детектив, приключения
  • Режиссер: Джейк Кэздан Сценаристы: Крис Морган, Хирам Гарсиа
  • Продюсеры: Эйнсли Дэвис, Сюзан Эрхарт, Дэни Гарсиа
  • В ролях: Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, Люси Лью, Дж.К. Симмонс, Бонни Хант, Кристофер Хивью, Кирнан Шипка, Мэри Элизабет Эллис, Уэсли Киммел, Ник Кролл

Дата выхода

В мировом прокате фильм «Миссия: Красный» появится 14 ноября 2024 года. В этот день картину смогут посмотреть жители Австралии, Аргентины, Венгрии, Германии, Италии и ряда других стран. В США, Великобритании, Испании, Канаде премьера состоится на день позже — 15-го числа. После запуска проката кино также выйдет на сервисе Prime Video.

Мировая премьера фильма «Миссия: Красный» состоится 14 ноября 2024 года

По компания Amazon MGM Studios надеется на максимальные сборы в предпраздничный период. По предварительным подсчетам, ожидания должны полностью оправдаться, однако у фильма будут серьезные конкуренты в прокате: триллер Барри Левинсона «Мудрые парни» (Alto Knights) с Робертом Де Ниро в главной роли и новогодний фильм Далласа Дженкинса «Лучшее рождественское представление всех времен» (The Best Christmas Pageant Ever).

Покажут ли «Миссию: Красный» в России

Информации об официальной премьере картины в России нет. В 2022 году компания Amazon приостановила поставки товаров клиентам из России и Республики Беларусь, а также заблокировала доступ к Prime Video, объявив, что новые регистрации из этих стран больше не принимаются.

Так что, скорее всего, в российских кинотеатрах «Миссию: Красный» можно будет посмотреть в рамках так называемого «серого проката».

Сюжет

Самое ужасное, что только могло случиться перед Рождеством, случилось: Санта-Клауса (под кодовым прозвищем Красный) похитили. Найти его поручают начальнику службы безопасности Северного полюса Каллуму Дрифту, которому потребуется помощь самого известного в мире охотника за головами Джека О'Мэлли. Вместе они отправляются в кругосветное путешествие, чтобы найти Санту и спасти Рождество.

Никакие дополнительные сюжетные линии пока не раскрываются, но создатели картины описывают ее как приключенческую комедию, которая представляет зрителям целую киновселенную — есть вероятность, что при удачном релизе фильма и позитивной реакции зрителей историю расширят до франшизы.

В прошлом году Дуэйн Джонсон Гарри Поттера», а также ретро-фильма «Эта замечательная жизнь» и предлагает по-другому взглянуть на Рождество.

Сценарист фильма Хирам Гарсиа сказал, что «Миссия: Красный» — особенная для него история, которую он давно хотел рассказать. По его словам, картина переосмысливает всю традиционную мифологию Рождества.

Съемочная команда и актеры

Режиссером фильма выступил Джейк Кэздан («Страна чудаков», «Джуманджи: Зов джунглей», «Джуманджи: Новый уровень»); сценарий написал Крис Морган («Форсаж», «Охотники за монстрами», «Особо опасен») по оригинальной истории Хирама Гарсиа. Гарсиа вместе с Кэзданом, а также Мелвином Маром выступили, помимо прочего, в качестве продюсеров.

Главные звезды фильма «Миссия: Красный» — Дуэйн Джонсон («Второй шанс», «Форсаж 5», «План игры») и Крис Эванс («Достать ножи», «Мстители», «Одаренная»). Также в картине снялись Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины», «Вражда»), Люси Лью («Убить Билла», «Почему женщины убивают»), Мэри Элизабет Эллис («Бруклин 9-9», «Доктор Хаус»), Дж. К. Симмонс («Одержимость», «Ла-Ла Ленд»).

Производство

Съемки фильма начались в октябре 2022 года в Атланте и завершились в феврале 2023 года. По данным The Wrap, производство сильно тормозилось из-за неорганизованности Джонсона, который опаздывал на съемки по семь-восемь часов и пропустил несколько съемочных дней. Эти задержки обошлись шоураннерам в дополнительные 50 миллионов долларов.

Изначально планировалось, что «Миссия: Красный» выйдет сразу на Prime Video 20 декабря 2023 года, однако релиз отложили из-за забастовки сценаристов и актеров, разразившейся в прошлом году. В результате было решено, что картина сначала выйдет в кинотеатрах — Amazon MGM будет распространять ее в США, а Warner Bros. Pictures займется международным прокатом.

Боевики, в которых действие происходит на Рождество

«Крепкий орешек»

В канун Рождества компания, в которой работает Холли Макклейн, устраивает вечеринку в небоскребе «Накатоми Плаза» в Лос-Анджелесе. В разгар праздника в небоскреб врывается банда политических террористов и захватывает заложников, в число которых попадает и Холли. Ей на помощь устремляется муж Джон, приехавший в город, чтобы помириться с любимой.

«Долгий поцелуй на ночь»

Школьная учительница Саманта Кейн живет с любимой дочерью и считает, что в целом все у нее складывается прекрасно: спокойная жизнь в маленьком городке, работа, друзья. Вот только восемь лет назад Саманта полностью потеряла память и совсем не знает, чем она занималась до этого. Постепенно воспоминания начинают возвращаться, и она с ужасом понимает, что когда-то была агентом ЦРУ.

«Ледяной урожай»

В канун Рождества один хитрый мошенник пытается кинуть мафию и развести ее на крупные деньги. Чтобы провернуть дело, он заручается поддержкой владелицы стрип-клуба и юриста, который на самом деле работает на мафию. Юрист понятия не имеет, что становится пешкой в двойной игре и что эта игра ставит под угрозу не только его сочельник, но и всю его спокойную жизнь.

«Враг государства»

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Фильмы и сериалы
План игры
Ледяной урожай
Страна чудаков
Форсаж 5
Враг государства
Эта замечательная жизнь
Убить Билла
Форсаж
Крепкий орешек
Второй шанс
Особо опасна
Ла-Ла Ленд
Доктор Хаус
Особо опасен
Особо опасны
Мстители
Джуманджи: Зов джунглей
Вражда
Одарённая
Одержимость
Крейг Бирко
Кристофер Хивью
Конни Нильсен
Пол Глисон
Ренни Харлин
Тони Скотт
Джейк Кэздан
Харольд Рэмис
Джон Кьюсак
Барри Левинсон
Крис Эванс
Алан Рикман
Брайан Кокс
Джон Войт
Оливер Платт
Брюс Уиллис
Рэнди Куэйд
Джон Мактирнан
Дуэйн Джонсон
Роберт де Ниро
Уилл Смит
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Российские актеры