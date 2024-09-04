Пять самых ярких новинок 37-й Московской Международной книжной ярмарки

Осенью издатели выходят из летней спячки и выпускают самые громкие новинки. 4 сентября в Экспоцентре откроется 37-я Московская Международная книжная ярмарка, где и представят актуальную литературу нынешнего сезона. Биография Илона Маска, очередное расследование Феликса Вербина, легенды "Союзмультфильма", взгляд на тело с разных ракурсов, история взросления в провинции конца 90-х - об этих новинках в подборке "РГ".

"Легенды студии "Союзмультфильм", Сергей Капков

"Мультфильмы - это виртуальное окно в мир для маленьких людей. Через анимационные сюжеты они узнают о поступках и проступках, о дружбе и подлости, смеются и плачут вместе с рисованными персонажами. Я не согласен с популярным мнением о том, что кино способно воспитать ребенка или научить его плохому, - воспитывать и учить дело исключительно родителей. Но вызвать эмоции, заставить сопереживать, натолкнуть на важную мысль - это пожалуйста!" - уверен автор книги Сергей Капков.

В богато иллюстрированной архивными фотографиями книге - 35 авторских интервью с создателями шедевров советской мультипликации - художниками, режиссерами, актерами озвучания, среди которых Леонид Шварцман, Федор Хитрук, Вячеслав Котеночкин, Эдуард Назаров, Юрий Энтин, Олег Табаков, Михаил Липскеров и др. Их творения вошли в золотой фонд нашего кино и по праву могут считаться частью культурного кода не одного поколения. Автор словно открывает читателям дверь в детство, позволяя заглянуть в "закулисье" киностудии "Союзмультфильм".

"Тело: у каждого свое", издательство "Редакция Елены Шубиной" ("АСТ")

В этом сборнике авторы рассказывают о том, что случается, когда человек слишком озабочен своим телом и когда совсем забывает про него. Аллу в рассказе Евгении Некрасовой "92" волнуют набранные килограммы: диеты, попытки заняться спортом, советы эндокринолога не приводят к должному результату. Алексей Сальников рассказывает историю травматического взросления "Водоплавающая кошка", Михаил Турбин в рассказе "Рыбка" изучает тело с медицинской точки зрения, а Вера Богданова в "Антителе" раскрывает тему исчезновения.

39 историй в прозе и в стихах, от прозаиков, поэтов и драматургов - прекрасная возможность посмотреть на свое тело с разных ракурсов, ощутить его совершенно иначе, вспомнить то, что давно выветрилось. "Рядом со мной - супружеская пара, обоим хорошо за пятьдесят, за фигурами не следят, нет таких претензий. Он лысоватый и волосатый, лицо у него неприветливое, но не потому, наверно, что злой, а просто жизнь как-то так сложилась, - всё заботы да кредиты. Она тоже - обычная бесформенная тетка, спина круглым горбиком, все, что с возрастом обвисает - обвисло, не подвело. Но крепенькая и крутится деловито и энергично". Татьяна Толстая "Про испанцев, еду и любовь".

"Девочка с куклами. Кому-то снится смерть", Вадим Панов

Новинка для тех, кто уже успел прочитать два детектива-триллера, где с преступниками борется старший оперуполномоченный майор Феликс Вербин ("День черной собаки", "Кто-то просит прощения").

Хороший парень и мастер распутывать сложные дела, Вербин вновь идет против следствия. В День всех влюбленных в одной из московских квартир находят мертвую Викторию Рыкову в окружении кукол, все склоняются к самоубийству, это подтверждает и дневник девушки, но Феликс Вербин не готов согласиться с этой версией. Читатель вновь окажется в Москве после путешествия на Байкал в предыдущей книге, заглянет в бар "Грязные небеса" и окунется с Вербиным в запутанное дело с куклами.

"Вербин оставил подполковника, и совещание наконец началось.

Большое еженедельное совещание, на которое съезжались все находящиеся в строю оперативники. Темы обсуждались разные, идеи приветствовались, вопросы допускались любые, сотрудники собирались опытные, и Феликс надеялся, что кто-нибудь из коллег вспомнит похожее дело - такие истории откладываются в памяти. Немного волновался, конечно, готовясь задать вопрос, но совсем чуть-чуть, потому что понимал, что его авторитета хватит, чтобы опера отнеслись к происходящему серьезно".

"Илон Маск", Уолтер Айзексон, издательство Corpus

Рассказ о жизни одного из самых известных людей на планете от автора книги о Стиве Джобсе. Проведя с Маском два года, собрав огромное количество материалов и интервью, Айзексон создал объемный портрет одного из самых значимых и знаменитых героев нашего времени. Личная история Илона Маска - самого противоречивого и интересного инноватора нашей эпохи - нарушителя правил, чье невероятное мировоззрение помогло привести мир в эпоху электромобилей, частных космических исследований и искусственного интеллекта.

"Коза торопится в лес", Эльза Гильдина, издательство "Дом историй"

Ироничная повесть о непростых буднях девочки по прозвищу Татарка, история взросления в провинции конца 90-х. Мать в тюрьме. Отец - начальник ОВД. Девочку воспитывала бабушка, у которой не забалуешь. Но пришло время поступать в техникум. Тут-то она и отправляется навстречу, нет, не учебе, а приключениям с новоиспеченными родственниками. Тут тебе и любовь, и предательство, и ночные кутежи, и бандитские разборки. История написана простым языком, но с отсылками к современной и классической культуре.

"Наконец папа, молодой и усатый, в очках-авиаторах, с наплечной кобурой (до сих пор любит американские боевики), спускался к нам, брал меня на руки, чуть косясь с опаской на сухопарую и в черном Хаят. Но счастье это недолгое. Меня опускали на землю, смотрели на часы "Амфибия", напоминали, чтоб хорошо училась и слушалась старших. И все! Мы с Хаят несолоно хлебавши ехали назад.

Но потом и это прекратилось. И когда в американских боевиках появлялся похожий дяденька в тех же самых усах-очках-кобуре, я припадала к экрану и кричала, что это мой папа. Хаят начинала плакать и ругаться. Это все, что осталось мне от него из того детства. А нужно ли еще что-то, если детство заканчивается? Хватит напрашиваться, навязываться. Разбитую чашку не склеить, как говорят в Люсиных сериалах".

Топ событий ММКЯ:

4 сентября 14.30 - презентация поэтического сборника Анны Ревякиной "Кевларовый век".4 сентября 19.00 - "Тайны Карениной": сериал и выставка по бестселлеру Павла Басинского.7 сентября 14.00 - Александра Маринина представит книгу "Шпаргалка для ленивых любителей истории. Короли и королевы Франции. 987-1498".7 сентября 16.00 - Встреча с Дарьей Донцовой: 25 лет в профессии.7 сентября - встреча с Захаром Прилепиным. Биография писателя как осмысление истории (и) литературы ХХ века.7 сентября 19.00 - презентация сборника стихов "Небыляндия" Антона Шагина.8 сентября 13.00 - Вадим Верник представит книгу "Майя Плисецкая. Пять дней с легендой".

С программой смотра можно познакомиться на сайте Московской Международной книжной ярмарки mibf.info.

Режим работы ярмарки для посетителей:

4, 5, 6, 7 сентября 10.00 - 20.00.8 сентября 10.00 - 17.00.